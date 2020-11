Scuola, FI Puglia “Emiliano e Lopalco pasticcioni, pugliesi nel caos”

Nota dei parlamentari pugliesi di Forza Italia Mauro D’Attis, Dario Damiani, Francesco Paolo Sisto, Vincenza Labriola, Elvira Savino e Carmela Minuto e dei consiglieri regionali Giandiego Gatta, Stefano Lacatena e Paride Mazzotta.

“Il Tar ha appena sospeso l’ordinanza di Emiliano e Lopalco di chiusura delle scuole primarie e medie, che evidentemente interferiva con le disposizioni nazionali del Dpcm. La Regione Puglia, in modo desolante, si sta rivelando una “pasticciona”, gettando nel caos insegnanti, alunni e famiglie. E non contenta di tanta confusione, la stessa Regione Puglia ha annunciato un’ennesima ordinanza ieri sera. Francamente, ci sembra che sia il caso, per il bene di tutti, che il Presidente Emiliano si fermasse e si prendesse un momento di riflessione, anziché continuare ad emanare ordinanze che stanno solo provocando disorientamento e non pochi disagi ai cittadini”.