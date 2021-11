Come rivitalizzare il tuo guardaroba

Quante volte aprendo il guardaroba non trovi più i vestiti che amavi una volta nonostante siano li in bella vista? Il tempo, l’utilizzo e altri fattori portano spesso i tuoi vestiti preferiti a perdere lucentezza, colore, a sgualcirsi e perdere in generale tutte le caratteristiche che li rendevano unici per te! La prima cosa che ci viene in mente quando succede questo è di precipitarsi nei negozi della città e passare un pomeriggio di shopping sfrenato per rinnovare il guardaroba. Non c’è cosa più sbagliata perché ci sono altre soluzioni! Difatti i vestiti spesso perdono le loro caratteristiche perché non si trattano come si dovrebbe, coi giusti prodotti. Ci sono tanti prodotti che mantengono la loro qualità nel tempo, donandogli quella lucentezza e quella freschezza che li caratterizzava fin dal loro acquisto.

Come prendersi cura dei propri vestiti preferiti

Non è un bene lasciarsi andare a dei perenni cambi di armadi, sia per il portafogli sia per l’ambiente. Inoltre esistono capi del vestiario a cui si è particolarmente affezionati, ci sono alcune accortezze per farli vivere più a lungo! Innanzitutto bisogna scegliere i capi giusti. Nel cercare di risparmiare a volte si comprano abiti scadenti, a volte è meglio optare per i grandi marchi, questi durano più a lungo e il risparmio si vedrà con il tempo. Anche per i prodotti con cui si trattano i capi è bene puntare sui migliori. Vediamo alcune cose fondamentali

Lavaggio: il lavaggio dei capi va eseguito seguendo perfettamente quello che viene indicato nell’etichetta. Spesso solo ai primi lavaggi seguiamo i consigli dell’etichetta per poi finire a eseguire lavaggi standard di più capi insieme. Questo può portare ad una decolorazione oppure ad una perdita di lucentezza: prova a seguire le indicazioni per filo e per segno per i tuoi capi preferiti

Trattamento: dopo il lavaggio alcuni capi di vestiario hanno bisogno di prodotti per essere trattati. Soprattutto quando si effettua un cambio di stagione, i capi riposti nell’armadio devono essere spruzzati di prodotti che riescono ad isolarli da tutte quelle piccole cose che potrebbero rovinarli.

Stiratura: Come per il lavaggio, anche la stiratura è un’azione delicata che può portare alla rovina degli abiti se non eseguita nel migliore dei modi. Ogni capo di vestiario ha bisogno di accortezze diverse, sempre indicate nell’etichetta: non bisogna mai ignorarla!

Seguendo queste piccole indicazioni ogni volta che si apre il proprio armadio si vedranno degli splendidi vestiti lucenti che faranno passare la voglia di nuovi acquisti. Questo è il miglior modo di rinnovare il proprio armadio poiché salva l’ambiente e l’economia! Non dovrai più spendere cifre pazzesche per abiti nuovi, ma solo acquistare i prodotti giusti e usare la giusta accortezza!

Moda e ambiente: perché è meglio rinnovare che acquistare

La storia della moda italiana si sa è tra le più antiche, i capi vestiari sono al centro di tutti gli spettacoli e vi sono anche mostre artistiche su di essi. Questo può portare all’idea che bisogna sempre acquistare per essere al passo con la moda! Questo è un errore perché il nostro ambiente ha bisogno invece di una produzione più soft ed ecosostenibile e puntare quindi a diminuire la quantità degli acquisti per puntare invece alla qualità dei grandi marchi. (nota stampa)