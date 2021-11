Covid Riuniti: antivirali in compresse, Lo Caputo “Nostra unica struttura nel Centro-Sud”

Foggia, 06/11/2021 – Il prof. Sergio Lo Caputo, responsabile delle sperimentazioni del Policlinico Riuniti del reparto di Malattie Infettive, è intervenuto al programma di Rete4 ‘Stasera Italia’ condotto da Barbara Palombelli per parlare della cura sperimentale con gli antivirali in compresse di cui il nostro ospedale è unica struttura scelta in Puglia e nel Centro-Sud.

“Tutti quelli che sono stati da noi e non erano vaccinati – racconta nell’intervista- dopo qualche giorno hanno compreso di aver fatto una fesseria. Questa pillola sarà un’altra speranza.”. “Aiutateci ad aiutarvi” chiosa l’equipe del reparto di Malattie Infettive.

Grazie a tutti di ‘Stasera Italia’ per averci dato la possibilità di fare buona informazione.