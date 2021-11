Da Berlino a Biccari, Mignogna: “Grazie per averci scelto”

Statoquotidiano.it, Biccari (Fg), 6 novembre 2021. “Da Berlino a Biccari il passo può essere molto breve per chi come Urte ed Arilson ama l’Italia dei borghi, delle comunità accoglienti e della vita slow. Grazie a loro per averci scelto! Oggi li accogliamo a braccia aperte nella nostra Comunità e festeggiamo insieme la loro nuova casa.” A darne notizia è il sindaco di Biccari, Gianfilippo Mignogna, entusiasta per l’arrivo di due nuovi cittadini in comunità, direttamente dalla Germania.

“Alla base del nostro progetto “Case a Biccari” c’è proprio questo: continuare a ribaltare i punti di vista per immaginare un piccolo comune anche come luogo di arrivo (e non sempre e solo di partenza), di anticipo, di aperture”.

“In questo modo di pensare anche una casa vuota può diventare un’occasione per tutto il paese. Le 10 finora vendute infatti sono “immobili che muovono”, perché appunto fanno muovere persone, energie, esperienze, competenze ed investimenti verso la nostra Biccari”.

“E’ una cosa bellissima. Che sa di vita, di speranza, di futuro. Di mondo”, conclude, pieno di soddisfazione, il sindaco Mignogna.

Per info: InfoPoint Biccari – visitbiccari.com