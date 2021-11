Daniela Ribezzo, la nuova concorrente foggiana di Bake Off Italia 2021  

Statoquotidiano.it, Foggia, 6 novembre 2021. Daniela ha 29 anni d’età e lavora come ballerina, insegnante di danza e maestra elementare. Ha origini foggiane, ma da due anni abita a Milano.

Il ragazzo di Daniela Ribezzo compare spesso con lei su Instagram: si tratta di Andrea Caldarulo, un fisioterapista. Nel 2015 è stata nel cast di Amici di Maria De Filippi, ma non è riuscita ad arrivare al serale per via di un infortunio.

Il suo nome è molto legato a quello del celebre talent show di casa Mediaset, dove ha dimostrato a tutti il suo talento: ha partecipato alla stessa edizione di Elodie, Gabriele Esposito, Andreas Muller, Riki, Alessio La Padula.

Ha una grande passione per i dolci e per la pasticceria: come concorrente del noto programma Bake Off Italia 2021 su Realtime, mette alla prova le sue doti culinarie in campo dolciario. Daniela così decide di esplorare un’altro suo grande interesse, quello per la cucina, che l’ha sempre accompagnata sin da piccola.

Pensa di poter vincere perché è molto competitiva, ma nella vita dice di essere un “pezzo di pane”.

Si descrive così nella video-presentazione, sul sito ufficiale di Bake Off Italia:

“Sono Daniela e sono tante cose: sono una ballerina e sono insegnante di danze e di scuola elementare e sono aspirante pasticciera. Sono foggiana, pugliese, vivo a Milano da due anni perché lavoro e ho seguito anche l’amore. La danza è la mia vita, è la cosa che mi accompagna da quando ero bambina. Per tantissimi anni ho fatto la ballerina, ho calcato veramente tantissimi palchi grazie ai tantissimi musical che ho fatto”.

“Non si può purtroppo ballare per sempre, per questo da due anni insegno alle elementari, adoro i miei bambini. C’è un piccolo problema però, purtroppo provengo dal mondo della danza classica che ha delle regole abbastanza rigide e abbastanza ferree. Devo ammettere che sono un po’ severa, quando non sono a scuola o a danza sono in casa a rivoluzionare la mia cucina che è il mio habitat naturale, mi addormenterei in cucina”.

“La pasticceria è un’arte come la danza, quando faccio i dolci ballo sempre. Il dolce è un musical. Glassare una torta con il cioccolato è come fare un inchino all’ultimo spettacolo, ringraziare il pubblico”, conclude Daniela nel video.

Link ufficiale Bake Off Italia 2021:

https://realtime.it/bake-off-italia-2021-concorrenti/daniela/