Statoquotidiano.it, Foggia, 6 novembre 2021. Oggi ricorre l’anniversario della morte di Giovanni Panunzio, simbolo cittadino e nazionale di onestà e legalità. Sono passati ben 29 anni da quella maledetta sera del 1992, quando l’imprenditore sale sulla sua Y10 per dirigersi verso casa, ma troverà dei killer in azione. Un giorno che non verrà mai dimenticato dai cittadini foggiani per bene.

“È il 6 novembre del 1992, è sera, Giovanni è ad assistere a un’accesa seduta del Consiglio Comunale cittadino dove deve essere approvato il nuovo piano regolatore della città. Non aspetta la conclusione della seduta, esce dalla sala consiliare, sale sulla sua Y10 e si dirige verso casa. È il giorno del suo anniversario di matrimonio e vuole fare una sorpresa a sua moglie. Sta percorrendo via Napoli, via centrale della città, situata poco distante dal Comune, quando i killer entrano in azione sparando quattro o forse più colpi di pistola. Giovanni, colpito alle spalle, al collo e al polso, si accascia sul volante; a nulla servirà la corsa contro il tempo per raggiungere il vicino ospedale. Alle 22:40 la mafia interrompe la vita di quell’uomo che deve esser punito due volte: per non aver pagato il pizzo e per aver osato parlare”. (Libera)

Questa mattina, durante la commemorazione dinanzi alla stele in ricordo della vittima, oltre alle autorità e i familiari, c’era anche la storica Y10 di Panunzio, completamente restaurata per l’occasione. Un’auto dal grande valore simbolico e affettivo. Un modo per non dimenticare mai il sacrificio dell’imprenditore e continuare negli anni l’impegno per affermare i principi di legalità e uguaglianza, molto cari all’associazione che porta il suo nome.

I familiari di Giovanni sono stati sempre attivi affinché la sua memoria non cadesse nell’oblio.

Nel 2015, grazie all’impegno di un gruppo di volontari e di Giovanna Belluna, nuora di Giovanni e moglie di Michele Panunzio, è nata l’Associazione “Giovanni Panunzio – Eguaglianza Legalità Diritti” che si propone di agire nel territorio della Capitanata per offrire il proprio contributo al contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata, soprattutto quelli legati al racket.

Fotogallery Maizzi: