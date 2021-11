Foggia, il figlio restaura e mostra auto dove il padre fu assassinato

Foggia, 06/11/2021 – (corrieremezzogiorno) C’era anche la Y10, l’automobile sulla quale era a bordo Giovanni Panunzio quel 6 novembre del 1992 alle 22.40, quando fu ucciso in via Napoli, alla periferia di Foggia.

L’automobile completamente restaurata dal figlio questa mattina era in corso Roma a pochi metri dalla stele che ricorda l’imprenditore foggiano e dove si è svolta la cerimonia a ricordo del delitto.

Presenti oltre ai familiari di Panunzio anche i vertici delle forze dell’ordine, il prefetto Carmine Esposito e il commissario prefettizio Marilisa Magno. Giovanni Panunzio fu ucciso perché si era si opposto al racket delle estorsioni. Quella sera l’imprenditore stava tornando a casa dopo aver assistito al consiglio comunale che stava discutendo il piano regolatore urbano quando una persona, poi identificata in Donato Delli Carri, si avvicinò sparandogli quattro colpi di pistola: alle spalle, ai polsi, alla gola. Panunzio si accasciò sul volante della sua auto, poi la corsa disperata in ospedale e pochi minuti dopo il decesso mentre il sindaco Salvatore Chirolli, in aula annunciò che “avevano sparato ad un imprenditore”. (corrieremezzogiorno)

fotogallery ENZO MAIZZI