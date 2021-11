M24A-ET Foggia: “Insieme con chi si muove per la Capitanata”

STATOQUOTIDIANO.IT, Foggia 06 novembre 2021. INSIEME, si insieme con chi si muove per la Capitanata. Il Movimento per l’Equità Territoriale M24A-ET è stato presente ieri a palazzo Dogana a Foggia, come ha già fatto il 30 agosto e il 26 settembre per la SS.16. La sola forza politica. Lo farà sempre quando ci sono iniziative che porranno al centro del dibattito istituzionale foggiano, argomenti e questioni per promuovere lo sviluppo della Capitanata. Poniamo una sola aspettativa: che le iniziative abbiamo poi, di fatto, proposte concrete, percorribili e di interesse generale.

Ieri, dopo aver ascoltato i rappresentanti istituzionali presenti, nel nostro intervento abbiamo richiamato quanto già posto all’attenzione, con email e PEC, ai parlamentari, agli altri rappresentanti istituzionali come la Provincia e perfino alla Commissione straordinaria del Comune di Foggia, con indispensabili comunicazioni e necessarie proposte, a volte anche proteste, in questi due anni circa di attività politica del Movimento in Capitanata. Una nostra azione, la Petizione UE 0515/2021 (il 17% di firma raccolte nella Daunia) è stata recepita dalla Commissione UE ed è rimasta aperta attivando un’indagine per il giusto utilizzo delle risorse Next Generation EU.

Siamo partiti dai parametri presi a riferimento dall’UE per destinare all’Italia le maggiori risorse del NGEU (reddito procapite e tasso di disoccupazione) viste le drammatiche condizioni socio-economiche della provincia di Foggia e dalle relazioni parlamentari della DIA (ad esempio 2° semestre 2018) ed abbiamo, per l’ennesima volta, evidenziato: 1) quanto già affermato il 17.01.2020 in tema di contrasto alla criminalità, nel Comitato di Ordine Pubblico e Sicurezza, sia sul versante repressivo che sulla prevenzione con la necessità di maggiore attività culturale e di correlate offerte di lavoro, per fornire alternative ai giovani ed in particolare ai NEET, da noi presentate anche nella Consulta per la Legalità; 2) realizzazione delle opere infrastrutturali, a partire da quelle finanziate dal FSC 2014-2020 (da farsi entro il 31.12.2023 per non perdere risorse) ma non ancora diventate cantieri con la duplice finalità di fare opere utili e fornire urgenti occasioni occupazionali nella provincia pugliese con il più alto indice di disoccupazione complessivo e giovanile.

Non solo. Come M24A-ET, abbiamo garantito la nostra disponibilità a collaborare per promuovere e socializzare, con una visione sistemica, una serie di nostre altre proposte e progettualità (in agricoltura, riforme PA e digitalizzazione, giustizia, ciclo integrato dell’acqua e dei rifiuti, mobilità sostenibile e logistica, sanità, ecc.) incluse nel nostro piano di Rilancio presentato, tra fine 2020 e inizio 2021, sia al Governo Conte II che a quello Draghi, oltre che alla regione Puglia e, lo scorso 31 marzo, al Ministero del Sud e della Coesione territoriale, riguardante le missioni del PNRR ed alcuni progetti e misure specifiche per la Capitanata.

Nei prossimi giorni invieremo tale nostro lavoro fatto per il Mezzogiorno ai partecipanti istituzionali all’incontro di ieri evidenziando le progettualità relative alla Capitanata, di cui alcune già recepite, e auspichiamo di discuterne insieme.

Pertanto, il Movimento non solo si presenta agli incontri ma, garantendo partecipazione attiva e propositiva a livello locale, regionale e nazionale, si propone, anche senza citazioni o compensi per ruoli istituzionali, di collaborare lavorando per la Capitanata insieme con chi ha a cuore questo territorio, i suoi cittadini e il suo sistema produttivo.