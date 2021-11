Zeman: “Io cerco di fare ancora calcio perché mi diverto a farlo”.

Foggia 06 novembre 2021. Fonte: Foggiacalciomania.com. Alla vigilia della tredicesima giornata di campionato con la Paganese, è intervenuto in sala stampa mister Zeman

“Grassadonia ha un buon gioco e speriamo di reggerli. In questi giorni, abbiamo cercato di migliorare la parte offensiva visto che le altre squadre sono chiuse. Abbiamo tanta voglia di fare. Per me Curcio è un ottimo giocatore. Lui ha più esperienza rispetto agli altri. Per quanto riguarda i giocatori, Petermann e Rocca hanno ripreso ad allenarsi e stanno bene. Sono ancora fuori Di Grazia, Nicoletti, Markic e Merola. Io cerco di fare ancora calcio perché mi diverto a farlo. E’ normale che ci sono tempi buoni e tempi brutti, questi ultimi si cerca sempre di superarli. Voglio far divertire la gente, voglio far venire la gente allo stadio. Penso che le poche presenze, in tutto il campionato gli stadi sono riempiti al 32%, dipendono anche dagli orari delle partite. Con poche persone allo stadio non siamo più credibili come campionato”.

Questi i convocati per la gara in programma domani alle ore 17:30.

Alastra, Volpe, Dalmasso, Garattoni, Di Pasquale, Sciacca, Girasole, Di Jenno, Martino, Gallo, Rizzo Pinna, Rocca, Maselli, Garofalo, Ballarini, Petermann, Ferrante, Curcio, Merkaj, Vigolo, Tuzzo.