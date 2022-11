Foggia, domani c’è l’Avellino. Mister Gallo: “Dobbiamo dare continuità ai risultati”

(foggiagol.it) Foggia 06 Novembre 2022.

Fabio Gallo alla vigilia di Foggia-Avellino in programma domani sera allo Zaccheria con fischio d’inizio ore 20,30:

“Sarà una partita di livello a prescindere dalla posizione di classifica che ci vede molto vicini. Due squadre che sono in ripresa e noi arriviamo con qualche problemino ma il gruppo è riuscito a recuperare abbastanza giocando il lunedì abbiamo un giorno in più per ritrovarci e poi la rifinitura di oggi e un lavorino che faremo domattina per prepararci sulle palle inattive ci aiuterà ad arrivare al massimo domani sera. Indisponibili Malomo sicuramente, D’Ursi probabile il resto anche se con qualche acciacco dovrebbero essere tutti pronti per la sfida con gli irpini. I punti li abbiamo fatti perchè abbiamo fatto gol e per me non è importante chi segna ma arrivare a fare gol anche con i difensori e poco importa. Ai miei giocatori ho detto di provare a vincere anche se poi in campo ci sono gli avversari e la squadra sta lavorando nella fase offensiva parecchio mentre nella fase difensiva ci siamo già abbastanza come in Coppa dove ho dovuto scervellarmi per trovare le soluzioni per salvaguardare quei pochi difensori che ho a disposizione. Devo dare certezze al gruppo perchè senza certezze non si va da nessuna parte. Dobbiamo dare continuità ai risultati perchè questo aspetto ti dà fiducia, ti dà forza, autostima e morale oltre al piazzamento in classifica”(foggiagol.it).