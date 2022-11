Morti per caduta elicottero. Padre pilota: “Si sapeva della forte perturbazione”

"Non so da chi sia arrivato l'ok per il decollo, chissà forse dalla torre di controllo". Sono le parole di Francesco Nardelli, padre di Andrea Nardelli, il pilota di 39 anni deceduto nello schianto avvenuto ieri sul Gargano e costato la vita a sette persone. Questa mattina il papà del pilota si è recato sul luogo della tragedia.