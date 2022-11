Ti mangio il cuore. Al Circolo Unione di Manfredonia arriva l’autore Giuliano Foschini

Statoquotidiano.it, Manfredonia, 6 Novembre 2022 – Mafia. Quarta mafia. Storie di un territorio martoriato da un cancro che, colpa la sua quasi invisibilità, si è sparso fino a ledere le fondamenta del sano tessuto sociale e della legalità.

Tutto questo è stato trasposto nel libro “Ti mangio il cuore”, scritto dai giornalisti de “la Repubblica” Carlo Bonini e Giuliano Foschini, quest’ultimo ospite, la scorsa sera, del Circolo Unione di Manfredonia per parlare appunto del libro, uscito 3 anni fa, e il cui successo è stato tale da aver ispirato l’omonimo film di Pippo Mezzapesa, uscito da un mese nelle sale cinematografiche italiane e che ha visto il debutto sul grande schermo della cantante Elodie.

Una sala gremita per un libro “peculiare e denso di significato” – così lo definisce all’inizio della serata il Presidente del Circolo Unione di Manfredonia Ugo Galli, padrone di casa, fautore e moderatore della serata – con una indiscutibile rilevanza ed attualità. L’avvocato sipontino, il quale ha subito voluto esprimere il proprio cordoglio per le vittime dell’incidente in elicottero della mattina stessa che ha visto sette persone perdere la vita nel territorio di Apricena, ha ricordato quanto la Capitanata abbia visto un susseguirsi di crimini, soprattutto negli ultimi anni, tale che la criminalità organizzata della provincia è stata soprannominata Quarta mafia. Una situazione criminale tale che la maggior parte delle attività commerciali, per andare avanti o anche solo per aprire, paga il pizzo. Un universo distopico dove si spara in faccia per cancellare la memoria di chi ha sgarrato o non si è voluto piegare. L’episodio più recente – come ha ricordato Galli – è l’omicidio avvenuto pochi giorni fa a Foggia di Agostino Corvino, nipote del boss Raffaele Tolonese. Una mafia che comunque lo Stato sta cercando di combattere con le unghie e con i denti, portando all’arresto di molti elementi di spicco.

Dopo questa introduzione, l’autore Giuliano Foschini ha preso la parola per parlare del libro, del lavoro dietro un romanzo-documento sulla criminalità organizzata foggiana. Il Foschini ammette che, prima di scrivere il libro, aveva erroneamente sottovalutato il fenomeno della quarta mafia, affermando che le cose esistono soltanto se qualcuno le racconta. Non vi era allora una reale consapevolezza del fenomeno e per crearla, come afferma il giornalista, è necessario conoscere. L’inizio della consapevolezza, secondo Foschini, avrebbe una data: 9 agosto 2017, il giorno in cui nelle campagne di San Marco in Lamis, oltre al boss Mario Luciano Romito e suo cognato, furono uccisi i fratelli Aurelio e Luigi Luciani. Innocenti vittime di mafia.

Una mafia che, così come una malattia fa senza difese immunitarie, supplisce dove lo Stato non c’è, diventando la più grande agenzia di servizi d’Italia. Uno Stato nello Stato.

Una mafia di Capitanata molto difficile da specificare, secondo Foschini: Cosa Nostra ha una struttura piramidale, la Camorra ha gruppi indipendenti sparsi in ogni territorio della Campania, la ‘Ndrangheta è satellitare, cosa che le permette di avere molti contatti anche all’estero; nella Provincia di Foggia esistono più mafie: la società foggiana, più tradizionale (pizzo e estorsione), la mafia garganica, più arcaica, e le batterie cerignolane, più “imprenditoriali”. Riguardo alla mafia garganica, per spiegare l’arcaicità della stessa, Giuliano Foschini riprende un episodio accaduto all’ex Procuratore di Bari Giuseppe Volpe che, in un interrogatorio con un esponente di un clan garganico, chiese come fosse arrivato all’affiliazione; quest’ultimo, piuttosto sorpreso rispose: “Dottore, ma quale affiliazione? Io sono di quella famiglia”. Questa affermazione indicava il forte legame familiare che contraddistinguono i clan mafiosi, il solo portare un determinato cognome rappresenta affiliazione. Ecco anche perché la mafia garganica è anche chiamata “mafia di pastori”, legata alla campagna e al territorio, un’antica “tradizione” in cui il reato più comune era l’abigeato. Gli ultimi anni comunque hanno svelato che possono essere anche famiglie di affari.

Proprio questa tradizione rurale e familiare rende la mafia garganica tra le pochissime, probabilmente unica in Italia, a poter parlare con la mafia albanese, che rappresenta uno dei principali hub per il traffico di stupefacenti europeo, come la Capitanata rappresenta uno degli snodi principali per il traffico d’armi. Esempio lampante sono le continue e piuttosto rocambolesche rapine che le batterie cerignolane compiono ai danni di furgoni portavalori e agenzie di vigilanza del territorio. In una relazione fatta dall’ex questore di Foggia e attuale scrittore Piernicola Silvis, vi fu in queste terre una delle più grandi confische di armi mai fatte in Italia. La lista, più simile alla santabarbara di un esercito che ad un sequestro, comprendeva anche due bazooka.

Una delle storie più incredibili per Foschini, riportata nel libro, è la vicenda di Omar Trotta, gestore di un locale di Vieste, membro di una delle batterie criminali cittadine che, dopo l’arresto di alcuni capi, sarebbe stato uno dei componenti del gruppo che uccise un altro noto personaggio del tessuto criminale viestano. Il Trotta sarebbe poi stato costretto ad una specie di esilio, decidendo però alla fine di tornare sul territorio dopo pochi mesi. Venendo prelevato dai Carabinieri, i procuratori Volpe e Cardinali, della DDA di Bari gli offrono di collaborare e di entrare in un programma protezione testimoni. Trotta, accompagnato in quell’occasione dalla moglie e dalla suocera, dopo un colloquio decide di non sottoporsi a nessuna protezione e di tornare a Vieste. Il suo destino era segnato. 48 ore dopo Omar Trotta viene ucciso nella sua bruschetteria di Vieste davanti alla moglie e alla bambina di appena 7 mesi. Uno dei colpi lo raggiunse in faccia. Giuliano Foschini, durante il racconto, spiega come questo episodio porti a due conclusioni fondamentali: la prima, come precedentemente detto, la mafia garganica, quando ti uccide, colpisce anche il volto, deturpa la fisionomia perché significa cancellare la memoria e in ultimo, ma non per importanza, essendo una mafia familiare affonda le sue radici del matriarcato: le donne, in questo tipo di strutture e in maniera positiva o negativa, hanno avuto la possibilità di scelta.

Anche la scelta della prima storia raccontata nel romanzo non è stata scelta a caso: alcuni episodi relativi alla vicenda di “Romanzo Criminale”, operazione delle forze dell’ordine di Manfredonia che portò all’arresto di tre criminali manfredoniani, non appartenenti alla mafia ma capaci di orrori in tessuto sociale essenzialmente indifferente, quasi complice, che non si sconvolge di nulla.

Una piccola parentesi Foschini la dedica anche al film “Ti mangio il cuore” di Mezzapesa con protagonista Elodie, ispirato al libro ma che riporta in maniera cinematografica la vicenda di Rosa Di Fiore, pentita di mafia e spettatrice della faida tra le famiglie Ciavarella e Tarantino. Un’ottima trasposizione, a detta del giornalista, che però ha diviso l’opinione, riportando anche alcune fredde critiche arrivate anche dai suoi colleghi al giornale. In particolare si sottolineò l’esagerazione di alcuni atti. Per alcuni troppo, ma per la stessa Rosa Di Fiore, che ha vissuto tutto sulla propria pelle, troppo poco.

Il finale viene dedicato alla legalità, ricordando un episodio particolare con protagonista Don Luigi Ciotti, che alla domanda di un bambino sul perché non dovesse scegliere la vita del mafioso, il prete antimafia rispose: “Per convenienza”. Non conviene essere mafiosi perché accettare di pagare il pizzo significherebbe rinunciare a vivere parte della propria vita, che se fosse stata mafiosa sarebbe stata effimera, con un finale che avrebbe previsto le sbarre o una cassa di mogano. La legalità diventa però anche un principio di convenienza, cercando ovviamente di mettere la vittima in condizione di poter denunciare.

Cogliendo la palla al balzo grazie ad una domanda del pubblico, Foschini sottolinea fortemente il ruolo centrale che la scuola ha nel nostro territorio, definendolo il miglior presidio di legalità. Anche qui vi è l’esempio di un episodio in cui, a Lucera, il figlio di un noto esponente criminale, dopo un aggressione ai danni di un compagno, viene convocato a scuola insieme al genitore e da quest’ultimo punito fisicamente con un ceffone all’avvenuta conoscenza dell’atto, segno che, forse anche gli uomini di mafia riconoscono quando lo Stato è presente, è forte, e porta avanti la bandiera della legalità facendo il suo dovere. D’altronde, come diceva Gesualdo Bufalino : “La mafia sarà vinta da un esercito di maestre elementari.”

A cura di Piercosimo Zino