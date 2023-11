Angelo Salvemini: “Ecco perchè la situazione a Manfredonia è complessa”

MANFREDONIA (FOGGIA) – “La situazione a Manfredonia è complessa per una semplicissima ragione: manca il personale, specialmente le figure dei tecnici che dovrebbero supportare l’azione dei settori pulsanti quali, i lavori pubblici e urbanistica.

Per non parlare del comando della Polizia Locale, priva del Dirigente e con soli 28 agenti (di cui 4 invalidi e altri beneficiari dei permessi della legge 104) a fronte di una pianta organica dignitosa che ne dovrebbe annoverare tra le 60 e le 80 unità. Una vexata quaestio che, con la “solita” scusa del piano di riequilibrio (NON “dissesto”), non si è stati capaci di affrontare.

E in tutto ciò il Sindaco uscito/fatto uscire ha regalato (chissà per quale astrusa ragione) un dirigente, quello all’urbanistica, alla Regione Puglia senza prevederne la sostituzione. Per comprendere meglio il deficit strutturale del comune di Manfredonia vi segnalo che il comune di Cerignola ha il Dirigente ai Lavori Pubblici, quello all’urbanistica e quello al PNRR. Tutti coadiuvati da pool di tecnici. Il comune di Manfredonia, invece, ha lo stesso dirigente per tutti e tre i settori ma senza pool di tecnici”. Lo scrive sui social l’avvocato Angelo Salvemini, già Assessore ai Lavori Pubblici nella prima parte della giunta Rotice.