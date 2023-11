Carabiniere nel Barese in pasticceria per mangiare dolci gratis: via dall’Arma

GIOIA DEL COLLE (BARI) – Andava quasi ogni giorno in una pasticceria della città e consumava dolciumi senza pagare. Un comportamento che a un carabiniere (ormai ex carabiniere) è costato prima la sospensione dal servizio, poi un processo penale (concluso con una condanna irrevocabile per concussione), infine la perdita del grado.

La vicenda risale a più di un decennio fa ma si è chiusa definitivamente solo di recente.

Protagonista un appuntato scelto che all’epoca, nel 2011, era in servizio al nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Gioia del Colle. Il militare, durante l’orario di servizio, andava in un bar della città «per consumare e prelevare indebitamente dolciumi e altri generi alimentari, senza pagare l’importo dovuto» ricostruiscono i giudici. A far partire l’inchiesta penale, a febbraio 2011, fu il comando dove l’appuntato prestava servizio, inviando una informativa di reato alla Procura.

Alcuni mesi dopo, a ottobre di quello stesso anno, fu emesso il decreto di giudizio immediato. La sentenza di primo grado risale al novembre 2016, quando il Tribunale condannò il militare per concussione e falso ideologico a 2 anni e 8 mesi di reclusione.

Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it.