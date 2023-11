Casa Sollievo, Leucemia linfoblastica acuta: scoperto blocco del meccanismo molecolare

SAN GIOVANNI ROTONDO (FOGGIA) – L’orologio biologico svolge un ruolo fondamentale nella Leucemia linfoblastica acuta a cellule T (T-ALL) regolando la proliferazione delle cellule leucemiche e favorendo lo sviluppo e la sopravvivenza delle cellule inizianti la leucemia (LIC, cellule staminali leucemiche). Il blocco genetico o farmacologico dell’orologio biologico riduce l’espressione di una sub-unità del recettore di membrana per l’interleuchina 20 (IL20) e inibisce la via di segnalazione intracellulare JAK/STAT, che contribuisce alla crescita delle cellule leucemiche e al mantenimento dell’attività delle LIC, le quali favoriscono la progressione della malattia e determinano una prognosi più sfavorevole.

Questi importanti risultati suggeriscono che il targeting selettivo dell’orologio molecolare circadiano potrebbe essere terapeuticamente rilevante per il trattamento dei pazienti con T-ALL. È il risultato di uno studiorecentemente pubblicato sulla prestigiosa rivista del gruppo BMC – Springer Nature, Journal of Experimental and Clinical Cancer Research, e condotto dall’Unità di Ematopatologia e dal Laboratorio di Cronobiologia dell’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo.

Diverse vie di segnalazione criticamente coinvolte nella cancerogenesi, inclusa la leucemogenesi, sono controllate dall’orologio biologico, che guida la ritmicità circadiana di processi cruciali nelle cellule normali, nelle cellule in fase di trasformazione neoplastica e nelle cellule francamente tumorali.