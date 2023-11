Delegazione Università di Ji Ning in visita all’UniFg. Lo Muzio: “Benissimo” (FOTO-VIDEO)

Foggia – Stamani, lunedì 6 novembre, presso la Sala consiliare di Palazzo Ateneo (VI piano, via Gramsci, 89/91 – Foggia), si è svolta la conferenza stampa di presentazione della delegazione cinese composta da massimi dirigenti dell’Università di Ji Ning, un’importante realtà accademica della Provincia di Pechino.

L’obiettivo dell’incontro è la predisposizione di un accordo quadro finalizzato allo sviluppo di attività congiunte nell’ambito della didattica, ricerca e terza missione nonché allo scambio di buone pratiche.

Sono intervenuti, per l’Università di Foggia: Lorenzo Lo Muzio, Rettore, Milena Sinigaglia, Prorettore vicario, Michele Milone, Pro Rettore, Teresa Romei, Direttore Generale,

Gaetano Serviddio, Direttore del Dipartimento in Scienze Mediche e Chirurgiche,

Maurizio Margaglione, Direttore del Dipartimento in Medicina Clinica e Sperimentale,

Agostino Sevi, Direttore del Dipartimento in Scienze Agrarie, Alimenti, Risorse Naturali e Ingegneria.-

Per la delegazione cinese: Wang Gingming, President of Jining University, Zhao Giang, Dean of Life Sciences and Biological engineering College, Zhou Ke, Dean of Industrial College, Yang Fang, Vice Dean of Music College, Li Gang, Vice Dean of International Education College.