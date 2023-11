EuroBrico, lo store digitale con migliaia di prodotti di Fai-Da-Te e bricolage per rinnovare casa all’insegna della convenienza

Roma – Realtà italiana che, da oltre trent’anni, si occupa della vendita di articoli per il bricolage e il Fai-Da-Te, di prodotti per la manutenzione di casa e di moderne soluzioni d’arredo e riscaldamento, EuroBrico presenta ai propri clienti un’offerta completa e regolarmente aggiornata, progettata per soddisfare ogni necessità. Con oltre 40.000 alternative tra cui scegliere, espressione dei top brand del settore, è semplice individuare tutto il necessario per donare un nuovo volto alla propria abitazione.

La proposta dell’azienda italiana, guidata dai valori di tenacia, passione e voglia di far da sé, oltre che dall’e-commerce ufficiale www.eurobrico.com, è accessibile anche presso più di 25 punti vendita, dislocati tra Lombardia e Triveneto e in 25 pick-up point. L’obiettivo dell’impresa, a conduzione familiare, è quello di offrire prodotti di elevata qualità a prezzi convenienti, per permettere ai clienti di portare a termine i propri progetti con successo.

I brand che fanno parte della proposta, sinonimo di affidabilità e massime performance, sono il risultato di un’attenta selezione. Tra le alternative, possiamo ricordare ABAC, Daikin, U-Power, Awelco, Honda, Philips, Lifetime e BTicino.

EuroBrico rappresenta uno dei più importanti punti di riferimento del nostro Paese nel settore di Fai-Da-Te, bricolage, giardinaggio e home improvement. La conferma? Arriva dai riconoscimenti ottenuti in oltre trent’anni di attività. Per il secondo anno consecutivo, infatti, lo store digitale ha ottenuto il secondo posto nella categoria “Miglior E-commerce Brico con negozi dell’anno”, classifica stilata dall’Istituto Tedesco Qualità e Finanza (ITQF), insieme al suo Media Partner, La Repubblica Affari & Finanza.

Per quanto riguarda l’offerta, invece, in pochi istanti online è semplice scoprire utensili manuali ed elettroutensili, fra cui saldatrici, motoseghe, smerigliatrici, trapani, levigatricie aspiratori, a cui vanno ad aggiungersi calzature antinfortunistiche, indumenti da lavoro, accessori per la manutenzione della moto, dell’automobile e della bicicletta, nonché articoli per il giardinaggio e soluzioni per il riscaldamento domestico, come caminetti e stufa a legna.

Spazio, poi, ai complementi d’arredo, dedicati sia agli spazi interni che a quelli esterni dell’abitazione. I clienti, in particolare, possono scegliere tra armadi, letti,appendiabiti, tende da sole, piscine, casette in legno, ombrelloni e non solo.

Oltre il 97% degli ordini evasi da EuroBrico viene consegnato in appena 24/48 ore. Quanto alle modalità di transazione, invece, assicurano protezione e totale trasparenza: PayPal, bonifico bancario, carte di credito, Google Pay, Scalapay e Apple Pay.

Il servizio “Prenotazione della Chiamata”permette di fissare un appuntamento telefonico con un esperto del team aziendale, nell’orario e nel giorno desiderato dal cliente. Quanti, infine, desiderassero informazioni extra o avessero bisogno di un consiglio possono sempre rivolgersi al qualificato servizio di customer care multi-canale, tramite chat online o la linea telefonica dedicata. (nota stampa).