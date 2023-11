Foggia, anniversario omicidio Panunzio: presente la neo Sindaca Episcopo

FOGGIA – In occasione del XXXI anniversario dell’omicidio di Giovanni Panunzio per mano della mafia foggiana e per la sua ribellione al racket, come di consueto il Comune di Foggia organizza per il prossimo 6 novembre 2023, alle ore 10.00, una breve cerimonia presso la stele dedicata al coraggioso imprenditore, simbolo nazionale della lotta al racket e unica vittima di mafia riconosciuta dallo Stato in Capitanata, con la deposizione di una corona di fiori alla presenza di Autorità, Istituzioni e cittadinanza, per mano della neo Sindaca di Foggia, prof.ssa Maria Aida Episcopo, appena eletta dopo lo scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazioni mafiose, alla quale l’Associazione intitolata a Panunzio rivolge il proprio augurio di un buon e proficuo lavoro.

Il giorno 9 novembre 2023, dalle ore 9.30, l’Associazione “Giovanni Panunzio * Eguaglianza Legalità Diritti O.d.V.”, a sua volta, incontra gli studenti dell’Istituto scolastico “Giannone – Masi” di Foggia, Via Luigi Sbano n. 5, che ringraziamo per l’ospitalità.

L’incontro vedrà la presenza qualificata di don Antonio Coluccia, fondatore dell’Opera Don Giustino di Roma e fortemente impegnato nella lotta alla criminalità e all’illegalità, con prese di posizioni coraggiose e che gli sono valse, solo di recente, un tentativo di aggressione che ha avuto risalto nazionale; accanto a lui vi sarà Nicola Morra, già Presidente della Commissione Parlamentare Antimafia, in Italia tra i maggiori esperti sul campo dei fenomeni mafiosi, non da ultimi quelli di Capitanata;

sarà presente anche il giovanissimo scrittore e analista della mafia foggiana Antonio Colasanto, che a livello nazionale ha acquisito velocemente un’autorevolezza ampiamente riconosciutagli dagli esperti di fenomeni criminali in Italia; accanto a loro interverranno la Vicepresidente dell’Associazione intitolata a Panunzio, Giovanna Belluna Panunzio, e il suo Presidente, Dimitri Cavallaro Lioi. Ad accompagnare gli interventi dei nostri ospiti, vi saranno alcuni brevi filmati realizzati dal Collettivo Mediante, giovane realtà foggiana di rilevante spessore artistico.