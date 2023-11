FOGGIA – Incidente con fuga stanotte in viale Candelaro angolo con via Baffi a Foggia. A seguito dall’urto una Fiat Panda si è ribaltata su di un fianco. Il veicolo di controparte non si è fermato a prestare soccorso ma si è dato alla fuga.

Sono, così, iniziate le ricerche da parte della Polizia Locale fino a quando l’automobilista pirata si è consegnato spontaneamente al Comando di via Manfredi.



Lo riporta Voce di Foggia.