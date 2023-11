La rivincita del foggiano Gaudiano a Tale e Quale Show: “Snobbato dalle radio”

FOGGIA – Gaudiano è stato il vincitore della 13esima edizione di “Tale e Quale Show”, il varietà del venerdì sera di Carlo Conti che ha chiuso la puntata con ascolti soddisfacenti e importanti per Rai Uno con 3.913.000 telespettatori e 25.08% di share. Abbiamo incontrato il cantautore e vincitore di Sanremo Giovani 2021 con “Polvere da sparo” per un bilancio della sua esperienza e per parlare del prossimo progetto discografico dal titolo “Numeri”, in uscita il 10 novembre.

Come mai hai deciso di partecipare a “Tale e Quale Show”?

È stata una sfida, mi sono buttato con coraggio e incoscienza. A giugno, dopo il provino, non avevo la minima percezione che fosse andato bene, poi a luglio è arrivata la sorpresa di Conti che su Instagram aveva inserito il mio nome tra i partecipanti.

L’altro favorito alla vittoria era Lorenzo Licitra. Avete vissuto la gara con competizione?

Con Lorenzo ho un ottimo rapporto, non abbiamo mai vissuto la competizione se non a livello sportivo, ossia se vuoi valorizzare l’avversario devi impegnarti al massimo per dargli filo da torcere.

Nel tuo singolo ‘Numeri’ canti: “Caduto a terra dopo un volo pindarico e molti dei passanti”. Cosa è successo dopo Sanremo Giovani?

Il mio percorso ha avuto indubbiamente uno sviluppo strano.

Dopo la consacrazione a Sanremo Giovani non c’è stato quel tipo di riscontro, di successo dal punto di vista dei numeri e che fosse proporzionale al tipo di vetrina e del percorso fatto perché non ho partecipato solo a Sanremo Giovani, ma venivo da una gavetta precedente.

Come mai non è scattato nulla?

I motivi sono diversi, non solo in riferimento al sistema musicale, ma anche a impossibilità concrete come quelle del Covid. A causa delle normative stringenti e del lockdown non ho avuto la possibilità di fare concerti dopo il Festival e nemmeno di andare in studio per incidere il disco. Era tutto complicato dal punto di vista pratico.

E cosa è accaduto dopo?

A soli due mesi dalla vittoria al Festival, il 14 maggio ho pubblicato ‘Rimani’, una canzone che è stata snobbata completamente dalle radio nonostante le ottime critiche ricevute. Tutto questo è accaduto nonostante fossi il vincitore di Sanremo Giovani.

Perché le radio ti hanno snobbato?

Non lo so e non posso dare io la risposta. Credo che il sistema musica debba iniziare a porsi domande sul perché i progetti di qualità vengano accantonati per dare spazio a progetti, forse, rappresentativi di interessi maggiori.

In che senso?

Il mio progetto è il centro di interessi per il mio produttore discografico che ha investito in me e il mio progetto è andato avanti senza l’aiuto di nessuna major e etichetta.

