Manfredonia. Incendi, pietre, e petardi contro ragazzine in zona cimitero. “20enni scatenati!”

Manfredonia. Ancora atti vandalici a Manfredonia da parte di ragazzini e minori.

“Questa sera passavo per la zona del cimitero – racconta una donna a StatoQuotidiano – come faccio solitamente ogni sera; di solito ci sono ragazzi sulla ventina che posteggiano qui in gruppo per chiacchierare ma questa sera al posto loro ci sono una decina di ragazzini con bici elettriche seduti sui muretti, avevano tra i 14 e i 16 anni”.

In base al racconto della donna “due di loro erano accovacciati. Mi accorgo che stavano accendendo un fuoco con erba secca e rami mentre le ragazzine con loro incoraggiavano i ragazzi a continuare il loro atto di vandalismo. Prendo il cellulare e senza esitare, pensando al pericolo che potevano causare con il fuoco sia al terreno circostante che alla colonia felina, chiamo i carabinieri che sfortunatamente non rispondono; proprio quando vedono che abbasso il cellulare e mi allontano per un attimo fuggono tutti”.

La signora che denuncia i fatti aspetta qualche istante e alzando la testa vede due dei ragazzi che si erano nascosti “uscire dalla proprietà privata del fioraio lì vicino”.

“Urlano al gruppo nascosto nella curva che li stavano riprendendo e fuggono lasciando acceso il fuoco sotto delle pietre”.

“Purtroppo da alcuni giorni hanno iniziato a vandalizzare la zona; ad Halloween sparavano bombe e delle ragazze infastidite fanno notare ai ragazzi che erano poco graditi e subito loro hanno iniziato a lanciare dei mega petardi sulle ragazze prendendole in giro e seguendole mentre quest’ultime hanno provato a fuggire”.

“A questo punto mi chiedo davvero dove siano i genitori di questi teppisti che stanno rovinando questa zona con noncuranza”.