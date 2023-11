Mobilitazione “LiberiAmo Manfredonia” – sabato 11 novembre

Manfredonia – Il coordinamento Provinciale di Libera Foggia, d’accordo con la Diocesi di Manfredonia, ha pensato di organizzare per sabato 11 novembre p.v. una mobilitazione che attraverserà le vie della città per dire insieme il nostro fermo “no” alle mafie e ad ogni forma di violenza e sopraffazione e per scrivere insieme una nuova storia. Siamo, infatti, certi che una società libera dalle mafie è possibile solo con l’impegno di tutti!

Mentre continua a crescere senza sosta l’elenco delle realtà aderenti alla mobilitazione, rivolgiamo un invito alla partecipazione a quanti non hanno ancora aderito ma che si sentono uniti dall’impegno per la giustizia e per il bene comune. A tutti voi, cittadini, associazioni, sindacati, amministratori, mondo della scuola, della Chiesa e delle diverse realtà ecclesiali diciamo che solo con la partecipazione di ciascuno sarà possibile

costruire una società alternativa a quella proposta dalle mafie!

L’appuntamento per tutti coloro che vorranno essere con noi è per sabato mattina, 11 novembre, alle ore 8:30 presso il parcheggio Cesarano, Via Luther King 2.

Non sono previsti altri luoghi di raduno iniziale, data l’importanza di partire unitariamente e per motivi di sicurezza e ordine pubblico.

Dopo la partenza il corteo attraverserà le seguenti vie: lungomare del sole, viale Kennedy, via G. Palatella, corso Manfredi, via dell’Arcangelo, corso Roma, per arrivare poi in piazza Duomo dove sarà situato il palco e ci sarà l’intervento conclusivo di don Luigi Ciotti, presidente di Libera, e Padre Franco Moscone, Vescovo della Diocesi di Manfredonia.

La fine dell’intera manifestazione è prevista per le ore 12:30.

Siamo tutti chiamati a fare la nostra parte per costruire una comunità libera dalle mafie! Nessuno si senta escluso!

Indicazioni logistiche per i pullman:

I pullman dovranno lasciare i partecipanti direttamente al parcheggio del Cesarano, dove poi gli sarà indicata l’area per il parcheggiare e per attendere i partecipanti al termine della manifestazione.

Per adesioni:

Per le associazioni, le scuole, le parrocchie e le varie realtà ecclesiali, i sindacati, che desiderano aderire potranno farlo fino a giovedì 9 alle ore 23:00, compilando il seguente format: https://forms.gle/oevQLKf8MrwrvoN29

Questo il percorso che effettuerà il corteo.

Si raccomanda puntualità al fine di poter rispettare tutto il programma e consentire la buona riuscita della mobilitazione.

Accrediti per la stampa:

I giornalisti che vorranno seguire la mobilitazione potranno accreditarsi compilando entro le ore 18.00 del 10 novembre, il seguente format:

https://forms.gle/1Gc4swzuy9Fq1TneA

Dovranno poi presentarsi la mattina dell’11 novembre, a partire dalle ore 8.00 ed entro le 9.00, presso il luogo di raduno dei partecipanti, il parcheggio Cesarano, sito in via Luther King 2, dove riceveranno il pass.

Solo a quanti si accrediteranno sarà consentito l’accesso all’area palco e la possibilità di intervistare gli ospiti.

Per qualsiasi dubbio o necessità è possibile scrivere a:

foggia@libera.it

liberiamomanfredonia@gmail.com