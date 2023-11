“Particolare complessità” a Manfredonia. Con la Grandolfo altri 2 sub-commissari per il Comune: i nomi

La presenza del viceprefetto vicario Rachele Grandolfo, il nuovo commissario prefettizio responsabile della gestione del Comune di Manfredonia dopo la sospensione del Consiglio comunale il 30 ottobre scorso, non sembra essere dunque sufficiente per affrontare le sfide complesse che l'attuale situazione amministrativa dell'Ente presenta, come indicato dal Prefetto Maurizio Valiante.