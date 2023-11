“Potenziare collegamenti tra il Gino Lisa, San Giovanni Rotondo e Monte Sant’Angelo”

FOGGIA – “In vista del prossimo Giubileo e della sicura grande affluenza di pellegrini verso i siti religiosi, riteniamo che il collegamento ordinato, sicuro ed efficiente tra l’aeroporto Gino Lisa e la stazione di Foggia da e per San Giovanni Rotondo e Monte Sant’Angelo debba essere garantito attraverso il potenziamento dell’esistente rete di Trasporto Pubblico Locale urbana ed extraurbana”.

Lo affermano Fabio Lo Muzio Segretario Territoriale della FIT CISL e Carla Costantino segretario generale della Cisl di Foggia.

“Attraverso la stampa locale, si è avuto modo di apprendere che, a cura dell’associazione ‘Mondo Gino Lisa’, si è tenuto un focus aperto alla cittadinanza e agli operatori turistici e commerciali per preparare la Capitanata all’importante evento religioso e, in particolare, per porre l’aeroporto ‘Gino Lisa’ al centro dei rilevanti flussi di mobilità turistico-religiosa che si determineranno.

Condividendo gli auspici, siamo convinti che gli enti in indirizzo, per le rispettive competenze, debbano programmare per tempo il potenziamento dell’esistente rete di Trasporto Pubblico Locale, polarizzando arrivi e partenze nei suddetti comuni unicamente nell’ambito degli esistenti capilinea e nodi o presso i parcheggi di interscambio autorizzati e legali – continuano Lo Muzio e Costantino – Tutto questo per garantire non solo la massima efficienza dei servizi, ma anche a tutela della sicurezza e dei relativi contratti di servizio pubblico che, diversamente, risulterebbero lesi dalle non coordinate attività di trasporto privato non autorizzato”.