Ritrovato l’81enne scomparso di Cagnano Varano

FOGGIA – È stato ritrovato questo pomeriggio l’uomo di 81 anni, Giovanni Tenace, originario di Cagnano Varano e scomparso da ieri sera a Roma dopo aver partecipato al NOIFestival, un evento musicale che si è tenuto al Palazzetto dello Sport dell’EUR.

“Giovanni sta bene, sorridente e scherzoso” fanno sapere i familiari che sono riusciti a trovarlo. L’uomo purtroppo soffre di Alzheimer e diabete e ieri sera era in compagnia della sua famiglia e della sua comunità di Cagnano (FG). L’allarme era scattato quando, nell’aspettarlo in autobus per il rientro in Puglia, Giovanni non si è fatto trovare.

Articolo a cura di Vittorio Agricola