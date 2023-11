Tacconi a Verissimo: la malattia, il recupero e Padre Pio (L’INTERVISTA)

SAN GIOVANNI ROTONDO (FOGGIA) – Stefano Tacconi ieri ospite di Verissimo nella puntata del 5 novembre in onda su Canale 5 alle 16.30

. L’ex portiere della Juventus, 66 anni, parla per la prima volta in un’intervista dopo la malattia e il lungo percorso di riabilitazione: tutto è cominciato ad aprile 2022 con un aneurisma e un’emorragia cerebrale. Il ricovero d’urgenza, l’operazione, il lento recupero fino alla riabilitazione e al ritorno a casa avvenuto pochi giorni fa. Tacconi, sempre accompagnato dalla famiglia, oggi torna davanti alle telecamere per raccontare la sua storia, seguita con partecipazione in questi 18 mesi dai tifosi della Juventus e non solo.