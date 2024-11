Capotreno accoltellato, pm chiede carcere "può colpire ancora"

La procura di Genova ha chiesto che resti in carcere Fares Kamel Salem al Shahhat, l’egiziano di 21 anni arrestato due giorni fa per avere accoltellato il capotreno Rosario Ventura alla stazione di Rivarolo. Secondo la pm Sabrina Monteverde, il giovane potrebbe colpire ancora vista la disinvoltura con cui ha tirato fuori il coltello e lo ha usato.

Oltre al pericolo di reiterazione del reato ci sarebbe anche quello della fuga: il barbiere vive a casa della mamma della minorenne che era con lui a bordo del convoglio, e che è stata denunciata, e non ha un contratto di lavoro regolare.

L’egiziano aveva presentato una richiesta di protezione internazionale. L’udienza per la convalida è fissata per domani, davanti al giudice Camilla Repetto. La magistrata deciderà se accogliere la richiesta della Procura o se concedere una misura più tenue. Non è detto che domani AlShahhat, difeso dall’avvocata Barbara Squassino, risponderà alle domande del giudice.

Lo riporta l’ANSA