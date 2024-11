Enna: quindicenne si impicca, ipotesi revenge porn

Tra le possibili motivazioni che avrebbero indotto una ragazza di quindici anni, di origine araba e residente in un comune dell’Ennese, a compiere un gesto estremo, figura l’ipotesi del revenge porn. Ieri, la giovane si è tolta la vita impiccandosi con una corda da altalena nella sua abitazione rurale.

La procura ha avviato un’indagine per istigazione al suicidio, esaminando attentamente questa circostanza. Secondo alcune informazioni raccolte dagli inquirenti tra gli studenti della scuola frequentata dalla ragazza, si sarebbe diffusa la voce che ella fosse stata vittima della diffusione di video o foto compromettenti attraverso chat.

In seguito a questo tragico evento, la Procura di Enna ha aperto un fascicolo contro ignoti con l’accusa di istigazione al suicidio. Questo procedimento d’ufficio permetterà ai magistrati di esaminare a fondo le circostanze che hanno portato la studentessa a compiere il gesto. Gli investigatori analizzeranno i messaggi e le chat presenti nel suo telefono e in altri dispositivi.

La ragazza, che aveva lasciato la scuola un po’ prima rispetto al solito, è stata trovata priva di vita dalla madre, che rientrava dal lavoro intorno alle 13:30. Nonostante i tentativi di rianimazione da parte del personale medico intervenuto con l’ambulanza, ogni sforzo per salvarla è stato vano, prolungandosi per oltre mezz’ora. La famiglia della giovane, in precedenza residente nel Nord Italia, si era trasferita da alcuni mesi nel paese dell’Ennese, dove la ragazza frequentava la scuola superiore.

