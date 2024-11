Gli studenti di Manfredonia in prima linea contro le intimidazioni agli amministratori locali

Il 5 novembre a Manfredonia presso il Liceo ‘Galilei-Moro’, si è tenuta la terza giornata dedicata al concorso ‘VibrAzioni di legalità’, concorso volto a sensibilizzare gli studenti delle scuole superiori sul fenomeno degli atti intimidatori messi in atto contro gli Amministratori locali. L’iniziativa, ideata e coordinata dall’Osservatorio sul fenomeno degli atti intimidatori contro gli Amministratori Locali della Prefettura di Bari, nasce nell’ambito di accordi e intese con sette partners (Regione Puglia, Anci Puglia, Teatro Pubblico Pugliese, Apulia Film Commission, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Avviso Pubblico e Libera Puglia), in un dialogo sinergico con tutte le Prefetture Pugliesi.

L’Amministrazione Pubblica gioca il suo ruolo fondamentale nella gestione del territorio. Un’Amministrazione che sia preposta alla promozione del proprio territorio deve esserelibera di agire, libera nell’azione, libera nelle ‘Azioni’ e, soprattutto, libera di suscitare ‘vibrazioni’, ossia moti dell’animo e delle azioni dirette al bene comune da parte dei suoicittadini. La libertà è il principio ispiratore di una sana democrazia e, dunque, di una sana azione amministrativa. Poter amministrare liberamente e senza ‘costrizioni’ di pensiero e d’azione, è il modo più naturale per rendere un paese polo democratico. Questo, in sintesi, il messaggio che i relatori e tutti i partecipanti al convegno hanno voluto trasmettere ai nostri studenti e studentesse.

Molti i relatori e i partecipanti collegati a questo tavolo intenso di lavori tra i quali il sindaco di San Severo con un suo delegato, il Liceo E. Pestalozzi di San Severo, l’IIS Federico II di Apricena. Mentre nell’Auditorium del Liceo ‘Galilei-Moro’ di Manfredonia erano presenti gli studenti/esse dello stesso Liceo e gli studenti e le studentesse dell’ISISS Fiani-Leccisotti; nonchè coloro che hanno ideato tale progetto, ossia il Viceprefetto di Bari, la Dott.ssa Stefania Fornaro, il Direttore USTerritoriale, Dott. Vito Alfonso, anche in rappresentanza dell’USR di Puglia, la coreferente regionale per ‘LIBERA’, l’Avv. Federica Bianchi, il coordinatore provinciale di ‘Avviso Pubblico’, nonchè sindaco di Mattinata, dott. Michele Bisceglia, la componente Comitato direttivo ANCI, la dott.ssa Maria Teresa Valente, Il sindaco di Manfredonia, Domenico La Marca, il sindaco di Torremaggiore con un suo delegato.

Le attività in Auditorium si sono svolte all’insegna della condivisione tra i relatori e gli studenti e le studentesse e ne è scaturito un sincero dibattito che ha dato spunti per il prosieguo dei lavori ai fini del concorso. Gli amministratori presenti hanno, altresì, manifestato grande soddisfazione per i temi affrontati e gratitudine al Viceprefetto e al Dirigente USTerritoriale per aver messo in campo una simile lodevole iniziativa che accende i riflettori sulle tante difficoltà vissute dalle Amministrazione Pubbliche nell’esercizio delle proprie funzioni. Il convegno si è chiuso con un ‘arrivederci al 21 gennaio 2025’ per la fase pratica e laboratoriale che vedrà incontrare gli studenti e le studentesse con un rapper di musica RAP-TRAP.