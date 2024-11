Tutto ha avuto inizio nel novembre del 2022, quando Samuele Cinanni, un giovane di 18 anni originario di Cerignola, ha deciso di intraprendere un corso di guida su due ruote. All’inizio, si è divertito a gareggiare sui kartodromi con le minigp. Dopo sole nove lezioni, ha deciso di fare sul serio, esprimendo il desiderio di proseguire sulla strada intrapresa e dare concretezza al suo sogno di diventare un pilota.

Nonostante la sua giovane età, Samuele aveva le idee ben chiare e una passione travolgente per il motociclismo. Il suo esordio nel mondo delle competizioni arriva grazie all’incontro con Michele Pirro, uno dei piloti più importanti nel panorama motociclistico, ufficiale di test per la Ducati in MotoGP e dieci volte campione italiano del CIV SBK. Michele, originario di San Giovanni Rotondo, ha rappresentato per Samuele un punto di riferimento e una fonte di ispirazione.

“La prima volta che l’abbiamo incontrato, ci siamo trovati di fronte a un uomo che è un campione sia dentro che fuori dalla pista: sempre gentile, disponibile e pronto a sostenere i giovani, soprattutto quelli del Sud Italia, che spesso incontrano più difficoltà nell’avvicinarsi a questo sport”, racconta Stefania Panunzio, la mamma di Samuele. Fin dal principio, ha dato tutto il suo supporto al figlio, incoraggiandolo a continuare su questa strada.

Nei mesi successivi, Samuele ha deciso di iscriversi al Trofeo R7 Cup Yamaha 2024, una delle competizioni più prestigiose del Campionato Italiano Velocità. Il Trofeo, composto da cinque gare, attira ogni anno piloti provenienti da tutta Europa. Le gare si sono svolte sui circuiti più importanti: il Misano World Circuit “Marco Simoncelli”, il Circuito “Piero Taruffi” di Vallelunga, il Circuito Internazionale del Mugello e l’Autodromo “Enzo e Dino Ferrari” di Imola.

L’ultima tappa del campionato si è svolta dal 1° al 3 novembre presso l’Autodromo del Levante di Binetto, dove Samuele ha ottenuto un meritatissimo terzo posto al “Trofeo del Mediterraneo”.

“Fino a febbraio, non aveva mai avuto l’opportunità di salire su una Yamaha R7 – racconta Stefania – e non era certo pronto, né tecnicamente né fisicamente, a affrontare una gara così impegnativa”. Sin dall’inizio, a Samuele era stato detto che sarebbe stato difficile e che, inizialmente, avrebbe probabilmente concluso sempre nelle ultime posizioni. “Ma questa – gli hanno detto – è una palestra di vita. Vediamo come reagisci”.

Eppure, in pochi mesi il giovane pilota ha fatto passi da gigante, superando ogni aspettativa. Grazie al supporto del team Roc’n’Dea, di Massimo Roccoli e Alex Deangelis, Samuele ha acquisito nuove energie e determinazione per continuare a crescere nel suo percorso. Roccoli, sei volte campione italiano della classe Supersport e attualmente in pista nel Motomondiale MotoE con il team SIC58, e Deangelis, vice campione del mondo della 125 e pilota in MotoGP, sono felici di mettere a disposizione del ragazzo tutta la loro esperienza e la loro passione per il motociclismo.

Anche se è solo il suo primo campionato, Samuele sta già lavorando duramente per affrontare le sfide future. Ogni gara è una nuova prova da superare, e ogni difficoltà viene affrontata con lo stesso spirito di determinazione che lo accompagna nella vita.

La mamma, Stefania, che segue il figlio in questa avventura con orgoglio, ha raccontato la sua esperienza in un blog intitolato “Samuele e me: un viaggio a tutto gas, una pazza avventura!”. “È stato un periodo di emozioni forti, adrenalitiche, ma anche di tante nuove esperienze, per me e per lui. Avere un figlio che sogna di diventare pilota è una cosa complicata per una madre, per tanti motivi”, scrive Stefania nel suo diario, descrivendo la montagna russa emotiva che ha vissuto insieme al figlio.

Lo riporta CerignolaViva.