Manfredonia, 6 novembre 2024 – Il Porto Turistico di Manfredonia meta non solo di bellezza naturale, ma anche di ricchezza culturale e musicale, un luogo in cui i visitatori possano immergersi completamente nello spirito del territorio.

A sostenere questa visione è Giuseppe Marasco, Consigliere Comunale e Capogruppo di Fratelli d’Italia Tatarella a Manfredonia, che ha recentemente presentato una mozione volta a promuovere la musica come mezzo di valorizzazione territoriale, trasformando le tradizioni sonore locali in vere e proprie esperienze immersive per i viaggiatori.

La richiesta, protocollata con il numero 52879, propone una modifica all’ordinanza n. 23/2024 riguardante gli orari di diffusione sonora e le attività di intrattenimento musicale nelle aree di interesse turistico della città, con un focus sul Porto Turistico. “È una proposta che nasce dal desiderio di rendere il nostro porto un punto di riferimento culturale per chi visita Manfredonia,” afferma Marasco. “I viaggiatori di oggi sono sempre più attenti e consapevoli, cercano esperienze autentiche che li mettano in contatto con l’identità culturale del luogo che visitano.”

La nuova figura del viaggiatore consapevole

Negli ultimi anni, il turismo globale ha visto un cambio di paradigma. I viaggiatori non si accontentano più soltanto di visitare una destinazione per rilassarsi e divertirsi; è in aumento il desiderio di vivere esperienze che possano arricchire culturalmente, lasciando un segno duraturo nei ricordi e nelle emozioni. Questo fenomeno è diventato evidente in molte località italiane e Manfredonia vuole interpretare questa nuova tendenza.

“Il turista di oggi è un viaggiatore responsabile, attento a cogliere il vero spirito dei luoghi,” aggiunge Marasco. “È alla ricerca di momenti che lo mettano a diretto contatto con le tradizioni locali, ed è proprio qui che la musica gioca un ruolo fondamentale: non è solo intrattenimento, è anche un modo di trasmettere la cultura e l’identità di una comunità.”

La musica come ponte tra turisti e tradizione

La mozione presentata si inserisce in un progetto di più ampio respiro, volto a rafforzare il Porto Turistico di Manfredonia come spazio per esibizioni musicali di piccolo intrattenimento, con orari più flessibili rispetto a quelli attuali. Questo permetterebbe di animare l’area con sonorità tipiche pugliesi, creando un legame più forte tra la cultura locale e i turisti, arricchendo l’esperienza di viaggio e trasformando la musica in una vera e propria “identità culturale” per Manfredonia.

La richiesta presentata da Marasco prevede una revisione degli attuali orari di diffusione sonora, con l’obiettivo di consentire una maggiore frequenza e flessibilità di eventi musicali nel Porto Turistico. “Siamo in attesa della risposta per la modifica dell’ordinanza e speriamo di poter vedere presto i risultati concreti. Questa iniziativa permetterebbe di inserire la musica come elemento stabile e identificativo del nostro porto e della città stessa.”