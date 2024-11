Sono passati cinque giorni dalla misteriosa scomparsa di Gino Panaiia, avvenuta nella notte di Halloween. Il giovane 25enne di Barona, dopo aver trascorso la serata con amici in un locale di Zibido San Giacomo, aveva deciso di tornare a casa in scooter. Si è diretto verso una stradina di campagna vicino al Naviglio Pavese, ma da quel momento non si è più avuto suo traccia. Finora sono stati ritrovati solo alcuni suoi effetti personali: una scarpa, uno smanicato e il motorino, trovato in un fosso. Non ci sono, però, altre informazioni utili sulle sue condizioni.

Nel corso delle ricerche, i carabinieri hanno sequestrato un borsone contenente 20 chili di eroina e due panetti da un chilo e mezzo ciascuno. Il primo è stato trovato all’interno della cascina Casiglio, mentre gli altri sono stati rinvenuti nella vegetazione circostante. Al momento, non esiste alcuna prova che colleghi direttamente la scomparsa di Panaiia alla droga trovata, se non il fatto che il suo cellulare è stato localizzato per l’ultima volta proprio in quella cascina.

La scomparsa nella notte di Halloween

Era poco dopo l’una e mezza del 1° novembre quando Gino, dopo una serata in compagnia degli amici a Zibido, aveva deciso di tornare a casa in sella al suo Piaggio Liberty 125. Nonostante avesse bevuto e avesse litigato con un amico che gli aveva sconsigliato di guidare in quello stato, Panaiia era partito comunque. Aveva preso una strada secondaria nei pressi della cascina Casiglio, probabilmente per evitare i controlli delle forze dell’ordine.

La fidanzata del giovane ha raccontato a Fanpage.it che, quando ha cercato di chiamarlo, lui le aveva risposto di trovarsi nelle campagne circostanti. Quando gli ha chiesto di inviarle la posizione, però, il telefono ha smesso di rispondere. “Ho chiamato 70 volte”, ha dichiarato la ragazza. L’ultimo scambio di dati dal cellulare di Panaiia risale alle 2:22, e proveniva proprio dall’interno della cascina.

Il borsone di droga e l’area nota per il traffico

Durante le operazioni di ricerca, sono stati ritrovati alcuni degli effetti personali di Gino, ma non ci sono state altre tracce del giovane. All’interno della cascina, però, i carabinieri hanno fatto una scoperta inquietante: un borsone contenente 20 chili di eroina. La zona, infatti, è nota da tempo come ritrovo di spacciatori, ma al momento non è chiaro se ci sia un legame diretto tra la scomparsa di Panaiia e il traffico di droga nella zona. Gli investigatori non escludono alcuna pista e continuano a seguire tutte le ipotesi.

Lo riporta FanPage.