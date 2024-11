FOGGIA – “Questa mattina a Castelnuovo della Daunia si è verificato un incidente mortale che ha coinvolto un trattore. La vittima è Pasquale Bernaudo, un agricoltore locale.

Le circostanze esatte dell’incidente non sono ancora state rese note.

Le autorità stanno conducendo le indagini per determinare le cause dell’accaduto.

Esprimo le mie più sincere condoglianze alla famiglia e agli amici di Pasquale Bernaudo in questo momento difficile”.

Lo riporta Barbara Rinaldi Le news non solo Italiane.

Secondo quanto riporta Foggiatoday, il trattore con carrellino, a bordo del quale viaggiavano tre persone, mentre attraversava la strada, probabilmente per passare sul campo agricolo opposto, è stato travolto dall’auto che sopraggiungeva in quell’istante.

Il mezzo è agricolo si è ribaltato schiacciando la vittima. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Gli altri due occupanti del trattore sono stati trasportati in ospedale, non sono in pericolo di vita.

Non ha riportate ferite il conducente del veicolo.