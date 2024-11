Tremiti, De Leonardis: "Emiliano e il centrosinistra spendono 3 milioni per perpetuare l'emergenza idrica"

“Il centrosinistra di Emiliano spende quasi tre milioni di euro per appaltare il servizio di trasporto di acqua potabile per l’approvvigionamento idrico delle Isole Tremiti.

Un esempio di scuola della incapacità del centrosinistra che malgoverna la Puglia da 20 anni di avere una visione rispetto all’affrontare e al risolvere il problema acqua che attanaglia la Capitanata e che non si è mai voluto affrontare mettendo in campo strategie e azioni che siano utili ad evitare le sofferenze che, ancora una volta, stanno patendo agricoltori, allevatori e cittadini”.

Lo afferma il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Giannicola De Leonardis, che aggiunge:

“Logica vorrebbe che alle Isole Tremiti si realizzi un dissalatore per sfruttare la meglio l’acqua del mare. Ma, evidentemente, ciò richiede il compiere uno sforzo di programmazione che il centrosinistra di Emiliano non ha intenzione di fare. Più comodo rincorrere l’emergenza, spendere denaro pubblico per continuare ad alimentare l’emergenza anziché risolverla. Servono opere infrastrutturali che devono essere programmate e realizzate e ciò richiede tempi non brevi.

Se poi si tratta della Capitanata, provincia dimenticata del “regno” pugliese gestito dal Pd-M5S, resta di tutta evidenza che si tratti sempre di un territorio da sfruttare come bacino di voti o di risorse da dirottare altrove e da lasciare perennemente a secco, e non solo di acqua.

Emiliano faccia un dissalatore e questi tre milioni di euro all’anno li dia alle Isole Tremiti per la loro piena valorizzazione – conclude De Leonardis”.