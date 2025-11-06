Edizione n° 5877

ASL // "Aspettare per soffrire: la vergogna delle agende chiuse nella ASL BAT"
5 Novembre 2025 - ore  14:34

BANCOMAT // Da Foggia al Nord Italia per assaltare bancomat: arrestati sei "specialisti" del crimine
6 Novembre 2025 - ore  09:59

Home // 5 Reali Siti // A Stornara il Consiglio Straordinario dell’Unione dei Cinque Reali Siti. “Basta furti, serve un intervento immediato”

"INTERVENIRE" A Stornara il Consiglio Straordinario dell’Unione dei Cinque Reali Siti. “Basta furti, serve un intervento immediato”

Nel corso del dibattito è emersa con forza la preoccupazione per l’escalation di furti e atti criminosi che nelle ultime settimane hanno colpito il territorio

A Stornara il Consiglio Straordinario dell’Unione dei Cinque Reali Siti. “Basta furti, serve un intervento immediato” (4)

A Stornara il Consiglio Straordinario dell’Unione dei Cinque Reali Siti. “Basta furti, serve un intervento immediato” (4) PH ENZO MAIZZI

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
6 Novembre 2025
5 Reali Siti // Cerignola //

Stornara (FG), 6 novembre 2025 – Si è tenuto questa mattina, alle ore 11, presso il municipio di Stornara, il Consiglio Straordinario dell’Unione dei Comuni dei Cinque Reali Siti convocato sul tema della sicurezza e dell’ordine pubblico.

Alla riunione hanno preso parte i sindaci dei Comuni di Stornara, Stornarella, Ordona, Carapelle e Orta Nova, insieme ai rappresentanti delle forze dell’ordine, della Prefettura e del mondo produttivo locale.

L’allarme dei sindaci: “La situazione è insostenibile”

Nel corso del dibattito è emersa con forza la preoccupazione per l’escalation di furti e atti criminosi che nelle ultime settimane hanno colpito il territorio, in particolare Stornara, dove due aziende – una agricola e una di materiale edile – sono state prese di mira dai ladri.

“Il nostro tessuto economico è allo stremo. Il titolare di una delle aziende colpite ha dichiarato di voler chiudere: non possiamo più permettere che il lavoro e la dignità dei cittadini siano minacciati ogni notte”, ha dichiarato il Sindaco di Stornara, aprendo i lavori del consiglio.

Richiesta di più controlli e presenza dello Stato

Dai sindaci è arrivata una richiesta unanime di maggiore presenza delle forze dell’ordine, con un potenziamento dei presidi territoriali e l’adozione di un piano straordinario di sicurezza che coinvolga Prefettura, Questura e Carabinieri. “È il momento di dire basta – ha ribadito il primo cittadino di Stornara –. Chiediamo alle istituzioni centrali di garantire la sicurezza dei nostri paesi. I cittadini non devono sentirsi soli.”

Al termine del consiglio, l’Unione dei Comuni ha approvato una mozione congiunta che impegna i sindaci a lavorare insieme per promuovere un patto per la sicurezza dei Cinque Reali Siti, con l’obiettivo di coordinare azioni, progetti di videosorveglianza e campagne di sensibilizzazione.

fotogallery enzo maizzi

Nessun campo trovato.