Edizione n° 5877

BALLON D'ESSAI

ASL // “Aspettare per soffrire: la vergogna delle agende chiuse nella ASL BAT”
5 Novembre 2025 - ore  14:34

CALEMBOUR

BANCOMAT // Da Foggia al Nord Italia per assaltare bancomat: arrestati sei “specialisti” del crimine
6 Novembre 2025 - ore  09:59

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Addio a Mario Riccardi, il barbiere “Figaro” di Manfredonia: si è spento a 102 anni

"FIGARO" Addio a Mario Riccardi, il barbiere “Figaro” di Manfredonia: si è spento a 102 anni

Figura amatissima, Mario Riccardi ha dedicato l’intera vita al suo mestiere, che esercitava con passione, ma anche con quella genuina simpatia che lo aveva reso punto di riferimento

MARIO RICCARDI, FIGARO

MARIO RICCARDI, "FIGARO" - fonte funer24

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
6 Novembre 2025
Manfredonia // Notizie in piazza //

Manfredonia – 6 novembre 2025. La comunità di Manfredonia dà oggi l’ultimo saluto a Mario Riccardi, storico barbiere conosciuto da tutti come “Figaro”, venuto a mancare all’età di 102 anni presso la Casa di Riposo per anziani “Stella Maris” di Siponto, dove era amorevolmente accudito.

Figura amatissima, Mario Riccardi ha dedicato l’intera vita al suo mestiere, che esercitava con passione, ma anche con quella genuina simpatia che lo aveva reso punto di riferimento per generazioni di sipontini. Con le sue forbici e il suo sorriso, la sua bottega era diventata molto più di un semplice luogo di lavoro: un crocevia di racconti, amicizie e memorie di paese.

A piangerne la scomparsa sono i figli e i familiari tutti.

Le esequie si sono tenute questo pomeriggio, giovedì 6 novembre alle ore 16:00 presso la Chiesa Parrocchiale di San Michele Arcangelo a Manfredonia. La camera ardente è stata allestita nell’obitorio della Casa di Riposo “Stella Maris” di Siponto.

Con la sua scomparsa, la città perde non solo un artigiano d’altri tempi, ma anche un testimone prezioso della storia e dell’identità di Manfredonia.
Il suo nome, “Figaro”, resterà legato per sempre a un’epoca in cui il mestiere del barbiere era anche un’arte di relazione, un modo di tenere unita la comunità.

Alla famiglia Riccardi giungano le più sentite condoglianze da tutta la redazione di StatoQuotidiano.it

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

"Il destino non è mai questione di fortuna, è una questione di scelte" - Tiziano Terzani

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.