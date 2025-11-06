Manfredonia – 6 novembre 2025. La comunità di Manfredonia dà oggi l’ultimo saluto a Mario Riccardi, storico barbiere conosciuto da tutti come “Figaro”, venuto a mancare all’età di 102 anni presso la Casa di Riposo per anziani “Stella Maris” di Siponto, dove era amorevolmente accudito.

Figura amatissima, Mario Riccardi ha dedicato l’intera vita al suo mestiere, che esercitava con passione, ma anche con quella genuina simpatia che lo aveva reso punto di riferimento per generazioni di sipontini. Con le sue forbici e il suo sorriso, la sua bottega era diventata molto più di un semplice luogo di lavoro: un crocevia di racconti, amicizie e memorie di paese.

A piangerne la scomparsa sono i figli e i familiari tutti.

Le esequie si sono tenute questo pomeriggio, giovedì 6 novembre alle ore 16:00 presso la Chiesa Parrocchiale di San Michele Arcangelo a Manfredonia. La camera ardente è stata allestita nell’obitorio della Casa di Riposo “Stella Maris” di Siponto.

Con la sua scomparsa, la città perde non solo un artigiano d’altri tempi, ma anche un testimone prezioso della storia e dell’identità di Manfredonia.

Il suo nome, “Figaro”, resterà legato per sempre a un’epoca in cui il mestiere del barbiere era anche un’arte di relazione, un modo di tenere unita la comunità.

Alla famiglia Riccardi giungano le più sentite condoglianze da tutta la redazione di StatoQuotidiano.it