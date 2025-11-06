Colpito ai Murazzi, Glorioso si è laureato in Medicina: “Non mi hanno lasciato solo”

PALERMO / TORINO – Una discussione brillante, coronata dai complimenti del relatore, il professor Paolo Fonio dell’Università di Torino, e l’invito a continuare a collaborare con il gruppo di ricerca sul tema della sua tesi. Così Mauro Glorioso, giovane palermitano rimasto tetraplegico dopo essere stato colpito da una bicicletta lanciata dai Murazzi del Po, ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia.

Nonostante il destino crudele, Mauro non si è arreso. Con una tesi sperimentale sull’utilizzo della TAC nell’infarto del miocardio – dal titolo “Valutazione della funzione biventricolare tramite CCT in pazienti con recente STEMI”, giudicata meritevole di pubblicazione – il giovane medico ha raggiunto un traguardo straordinario, appena un anno dopo i tempi previsti, malgrado l’incidente che gli ha cambiato la vita.

Alla cerimonia erano presenti colleghi, amici e familiari, tutti commossi nel condividere un momento di autentica rinascita.

L’incidente e la rinascita

La notte del 21 gennaio 2023, a Torino, una bici elettrica lanciata nel vuoto da cinque giovani lo travolse mentre si trovava lungo i Murazzi del Po. Aveva solo 23 anni. L’impatto lo lasciò tetraplegico, sospeso tra la vita e la morte. All’epoca frequentava il quinto anno del corso di Medicina e sognava di diventare medico.

Dopo lunghi mesi di ricovero e riabilitazione, attraversati dal dolore e dalla depressione, Mauro ha trovato la forza di ricominciare. “Il silenzio era assordante e l’unica voce che parlava era quella del dolore”, ha ricordato. Ma poi ha scelto di reagire: “Questo percorso – ha scritto nei ringraziamenti – è stata una delle scelte più difficili della mia vita. Ho avuto il privilegio di avere accanto persone speciali che mi hanno permesso di superare tutto questo. Questa laurea è la conclusione di una fase della mia vita: brindiamo a un nuovo inizio”.

La collaborazione tra gli Atenei

Nell’aprile 2024 l’Università di Torino gli ha concesso di proseguire gli studi seguendo lezioni e tirocini presso l’Università degli Studi di Palermo, sua città natale. Grazie a una collaborazione tra i due Atenei, Mauro ha potuto completare il percorso formativo.

“È stato un lavoro di squadra tra docenti, tutor, segreterie e servizi di supporto – ha spiegato il professor Umberto Ricardi, presidente della commissione di laurea e controrelatore – che ha trasformato una sfida in un esempio”. Ricardi mantenne anche una promessa fatta nei giorni più difficili, durante la terapia intensiva: proclamare lui stesso Mauro dottore. E così è stato.

Un messaggio di speranza

Il tirocinio in Psichiatria, svolto con la professoressa Rosa Lo Baido dell’Università di Palermo, è stato il primo passo di un nuovo cammino. “Mi ha ricordato cosa significa essere medico e mi ha fatto tornare la voglia di diventarlo”, ha raccontato Mauro.

Da lì, uno dopo l’altro, ha superato tutti gli esami fino alla laurea. “Quella di Mauro – ha dichiarato la professoressa Lo Baido – è una storia di resilienza e di coraggio. È la dimostrazione che quando l’impegno delle persone incontra il sostegno delle istituzioni, anche il destino più ingiusto può trasformarsi in un nuovo inizio”.

