Comune di Manfredonia: 7 nuove assunzioni a tempo indeterminato per rafforzare l’organico comunale

Manfredonia, 6 novembre 2025 – La Giunta Comunale, presieduta dal sindaco Domenico La Marca, ha approvato nella seduta del 5 novembre 2025 (delibera n. 226) l’aggiornamento del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025–2027, sezione 3.3, relativo al piano dei fabbisogni di personale.
L’atto prevede l’inserimento di sette nuove assunzioni a tempo indeterminato, che si aggiungono al piano già approvato nel giugno scorso con la delibera n. 128/2025.
Le nuove assunzioni previste
L’integrazione, proposta dall’assessora al Personale e Affari Generali Sara Delle Rose con il supporto tecnico del dirigente del Servizio Personale, è stata resa possibile grazie alla disponibilità di maggiori spazi di finanziamento derivanti dalla variazione di bilancio approvata dal Consiglio comunale con la delibera n. 48 del 10 ottobre 2025.
Le nuove assunzioni riguardano complessivamente 7 posti a tempo indeterminato, così distribuiti:
|Profilo professionale
|Area CCNL
|Finanziamento
|Settore di destinazione
|Modalità di assunzione
|4 Istruttori tecnici
|Istruttori
|Bilancio comunale
|Settori V e VI
|Concorso pubblico / utilizzo graduatorie altre amministrazioni
|3 Istruttori amministrativi
|Istruttori
|Bilancio comunale
|Settori I, II, IV
|Concorso pubblico / utilizzo graduatorie altre amministrazioni
Le nuove figure andranno a potenziare settori chiave dell’ente, migliorando la capacità amministrativa e tecnica del Comune, in coerenza con le previsioni del programma di coesione 2021–2027 e con gli obiettivi di modernizzazione della macchina amministrativa locale.
Confermate le assunzioni già previste
La delibera conferma anche il piano assunzionale già in vigore, che prevede l’inserimento di numerose figure a tempo indeterminato e determinato, tra cui:
-
4 specialisti economico-statistici tramite selezione RIPAM;
-
agenti di Polizia Locale, sia tramite concorso sia mediante mobilità;
-
assistenti sociali, collaboratori amministrativi, istruttori informatici e figure da stabilizzare ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 75/2017.
Per il personale a tempo determinato, vengono confermate 20 posizioni, tra cui specialisti amministrativi, funzionari educatori, psicologi ed economici-finanziari, in parte finanziati con risorse del Programma Nazionale Inclusione e Lotta alla Povertà 2021–2027 (FSE+).
L’atto approvato dalla Giunta dà conto della piena sostenibilità finanziaria delle nuove assunzioni.
Dalle relazioni tecniche emerge che la spesa per il personale rimane ampiamente entro i limiti di legge (art. 1, comma 557, L. 296/2006), con un’incidenza del 10% sulle entrate correnti, ben al di sotto della soglia del 27% stabilita dal D.M. 17 marzo 2020.
Il Collegio dei Revisori dei Conti, con verbale n. 10 del 5 novembre 2025, ha espresso parere favorevole alla proposta, confermandone la conformità normativa e contabile.
È io pago la tari tra le più alte d Italia la c&c Margherita è Manfredonia pronti ha crocifiggere la gente il popolo è contento è Manfredonia è il paese dei balocchi
Affidate i servizi a ditte esterne. Ne guadagetete sotto tutti gli aspetti