Contenzioso sul Villaggio Ippocampo di Manfredonia: la Regione nomina un consulente tecnico

IPPOCAMPO Contenzioso sul Villaggio Ippocampo di Manfredonia: la Regione nomina un consulente tecnico

Il 6 ottobre 2025 la Regione Puglia ha emanato un atto dirigenziale per la nomina di un consulente tecnico di parte (CTP) in un contenzioso civile aperto davanti al Tribunale di Foggia.

Manfredonia, via libera alla variazione della concessione demaniale per lo stabilimento di Ippocampo

IMMAGINE D'ARCHIVIO - VILLAGGIO IPPOCAMPO

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
6 Novembre 2025
Cronaca // Manfredonia //

Il 6 ottobre 2025 la Regione Puglia ha emanato un atto dirigenziale per la nomina di un consulente tecnico di parte (CTP) in un contenzioso civile aperto davanti al Tribunale di Foggia.
La causa, iscritta al n. R.G. 2208/2024, riguarda una serie di danni immobiliari nel Villaggio Turistico Ippocampo, per i quali i proprietari degli immobili hanno citato in giudizio Regione Puglia, Comune di Manfredonia e Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale.

I ricorrenti sostengono che le problematiche strutturali e ambientali dell’area siano riconducibili a carenze gestionali e chiedono il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
La Regione, difesa dall’Avvocatura regionale, ha deciso di nominare un proprio esperto tecnico per seguire la perizia ordinata dal giudice.

L’atto, adottato dal Servizio Demanio Costiero e Portuale, richiama l’intero corpus normativo regionale e nazionale sulla gestione del personale e sull’organizzazione degli uffici pubblici, nonché le recenti linee guida per la prevenzione del riciclaggio e la trasparenza amministrativa.

La nomina del CTP segna un passaggio chiave nella strategia difensiva della Regione, che intende tutelare le proprie competenze nel settore del demanio costiero e chiarire eventuali responsabilità nel contesto del contenzioso.

1 commenti su "Contenzioso sul Villaggio Ippocampo di Manfredonia: la Regione nomina un consulente tecnico"

  1. Se la ctp farà bene il suo lavoro scoprirà tante bombe inesplose solo per salvaguardare l’inefficienza amministrativa compensata…. da mancati controlli sia da parte amministrativa che politica… una collusione insomma rivolta più a non fare che a fare l’interesse pubblico.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

"Il destino non è mai questione di fortuna, è una questione di scelte" - Tiziano Terzani

Anonimo

