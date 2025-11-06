Il 6 ottobre 2025 la Regione Puglia ha emanato un atto dirigenziale per la nomina di un consulente tecnico di parte (CTP) in un contenzioso civile aperto davanti al Tribunale di Foggia.

La causa, iscritta al n. R.G. 2208/2024, riguarda una serie di danni immobiliari nel Villaggio Turistico Ippocampo, per i quali i proprietari degli immobili hanno citato in giudizio Regione Puglia, Comune di Manfredonia e Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale.

I ricorrenti sostengono che le problematiche strutturali e ambientali dell’area siano riconducibili a carenze gestionali e chiedono il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.

La Regione, difesa dall’Avvocatura regionale, ha deciso di nominare un proprio esperto tecnico per seguire la perizia ordinata dal giudice.

L’atto, adottato dal Servizio Demanio Costiero e Portuale, richiama l’intero corpus normativo regionale e nazionale sulla gestione del personale e sull’organizzazione degli uffici pubblici, nonché le recenti linee guida per la prevenzione del riciclaggio e la trasparenza amministrativa.

La nomina del CTP segna un passaggio chiave nella strategia difensiva della Regione, che intende tutelare le proprie competenze nel settore del demanio costiero e chiarire eventuali responsabilità nel contesto del contenzioso.