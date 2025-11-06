CREMONA – Una vasta operazione dei Carabinieri del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo di Cremona ha portato, nelle prime ore di giovedì 6 novembre, all’arresto di sei persone accusate di far parte di una banda specializzata in assalti a sportelli bancomat e furti in aziende, soprattutto del settore alimentare.

L’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Cremona su richiesta della locale Procura, è stata eseguita con la collaborazione dei Comandi Provinciali di Foggia, Pescara e Mantova, delle Compagnie di Cremona e Casalmaggiore, e con l’impiego delle unità cinofile per la ricerca di esplosivi e armi.

Gli arrestati, di età compresa tra i 40 e i 61 anni, sono tutti pregiudicati o con precedenti di polizia. Due risiedono in provincia di Cremona ma sono di origine foggiana, mentre gli altri quattro vivono in provincia di Foggia. Un settimo componente è riuscito a sottrarsi alla cattura ed è attivamente ricercato. Contestualmente, sono state effettuate quattro perquisizioni nei confronti di altrettanti indagati.

Un’organizzazione criminale con struttura “paramilitare”

Secondo quanto emerso dalle indagini, la banda agiva con una precisa divisione dei ruoli e un modus operandi definito “paramilitare” dal giudice.

I capi del gruppo prendevano le decisioni strategiche e gestivano la logistica, mentre gli altri componenti – chiamati “la squadra” – si occupavano delle fasi operative. Gli indagati utilizzavano telefoni “puliti”, sim intestate a prestanome, radio ricetrasmittenti e basi logistiche nel Nord Italia dove venivano nascosti esplosivi e auto rubate.

Particolarmente ingegnoso il piano di spostare, con un camion intestato fittiziamente, i proventi dei furti dalle regioni del Nord verso la Puglia. La banda, inoltre, avrebbe progettato – con il supporto di contatti nel Foggiano – anche un assalto a un portavalori utilizzando armi da guerra.

L’inizio delle indagini: il fallito assalto di Cella Dati

Le indagini sono scattate dopo il tentato furto del bancomat della Cassa Padana BCC di Cella Dati (Cremona), nella notte del 1° febbraio scorso.

I malviventi avevano utilizzato due ordigni esplosivi artigianali, le cosiddette “marmotte”, ma non erano riusciti ad aprire le casseforti, fuggendo prima dell’arrivo dei Carabinieri. Dalle prime analisi – condotte anche attraverso intercettazioni telefoniche e ambientali – è emersa una rete criminale organizzata con base nel Cremonese e collegamenti fino alla Puglia.

Gli altri colpi: Verona e San Marino

Nel corso delle indagini, i militari hanno accertato altri due episodi:

Ad aprile scorso , un tentato furto in un istituto di cura in provincia di Verona, fallito per l’intervento dei dipendenti.

A maggio, un furto riuscito in una banca della Repubblica di San Marino, dove i malviventi avrebbero portato via una cassaforte contenente 45.000 euro.

In alcune intercettazioni, i membri della “squadra” avrebbero discusso dettagliatamente del colpo a San Marino, fornendo elementi che solo i partecipanti diretti potevano conoscere.

L’operazione e i sequestri

L’operazione è scattata alle 3 di notte e ha visto impegnati centinaia di Carabinieri in diverse province italiane.

Durante le perquisizioni sono stati sequestrati telefoni cellulari, sim card, radio ricetrasmittenti, due jammer (disturbatori di frequenze), una sega circolare, una “marmotta” priva di innesco e diversi arnesi da scasso. Due dei destinatari delle misure cautelari sono stati intercettati in viaggio in provincia di Pescara e fermati grazie all’intervento tempestivo delle pattuglie locali.

I sei arrestati sono stati trasferiti nelle case circondariali di Cremona, Foggia e Pescara.