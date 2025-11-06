LECCE – 6 novembre 2025. La Procura della Repubblica di Lecce ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari nell’ambito di una complessa inchiesta che scuote ancora una volta i palazzi della politica pugliese. Al centro dell’indagine figura anche Alessandro Delli Noci, ex assessore regionale allo Sviluppo Economico, già dimessosi lo scorso giugno dopo che la Procura aveva chiesto per lui gli arresti domiciliari.

L’atto, firmato dai pubblici ministeri Alessandro Prontera e Massimiliano Carducci, coinvolge complessivamente 32 indagati, tra cui 29 persone fisiche e tre società. Le ipotesi di reato, a vario titolo, sono pesanti: associazione per delinquere finalizzata alla corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio, truffa aggravata, riciclaggio e autoriciclaggio. L’avviso di conclusione dell’indagine, come da prassi, precede la probabile richiesta di rinvio a giudizio.

L’inchiesta: presunti favori in cambio di sostegno elettorale

Le indagini, avviate nel 2021 ma riferite a fatti avvenuti tra il 2018 e il 2021, avrebbero fatto emergere un presunto sistema di scambi di favori e promesse di vantaggi economici in cambio di appoggi politici e voti. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, alcuni imprenditori avrebbero ottenuto facilitazioni o corsie preferenziali per iniziative in ambito turistico-ricettivo, soprattutto nella provincia di Lecce, in cambio del proprio sostegno elettorale.

Un meccanismo che, se confermato, rivelerebbe una fitta rete di relazioni opache tra affari e politica, in cui la gestione del consenso avrebbe assunto tratti clientelari. A condurre le indagini è stata la Guardia di Finanza, che ha incrociato intercettazioni, documentazione amministrativa e flussi bancari per ricostruire i rapporti tra gli indagati.

Tra gli indagati nomi noti dell’imprenditoria locale

Oltre a Delli Noci, figurano tra gli indagati Maurizio Laforgia, ingegnere e figlio del presidente dell’Acquedotto Pugliese, Domenico Laforgia, e l’imprenditore Corrado Congedo. Coinvolte anche tre società riconducibili all’imprenditore Alfredo Barone, attivo nel settore turistico e della ristorazione.

Secondo l’accusa, questi soggetti avrebbero partecipato a un sistema volto a favorire determinate imprese o progetti economici in cambio di sostegno politico e finanziamenti elettorali. L’impianto accusatorio ipotizza un’organizzazione stabile e strutturata, con ruoli precisi e rapporti di influenza reciproca.

Il caso politico e le dimissioni dell’assessore

Il nome di Alessandro Delli Noci, ex assessore regionale, era emerso già all’inizio dell’estate. Il 5 giugno scorso, la Procura di Lecce aveva chiesto per lui la misura cautelare degli arresti domiciliari. Pochi giorni dopo, l’11 giugno, Delli Noci aveva annunciato le dimissioni dal suo incarico, dichiarando di voler difendere la propria posizione “senza nuocere all’immagine dell’istituzione regionale”.

In seguito a quella decisione, gli stessi magistrati avevano ritirato la richiesta di misura cautelare, ritenendo venute meno le esigenze di tutela delle indagini. Tuttavia, l’indagine è proseguita, fino alla notifica dell’avviso di conclusione depositato in questi giorni.

Verso il rinvio a giudizio

L’avviso di chiusura delle indagini rappresenta un passaggio formale ma decisivo: gli indagati avranno ora venti giorni di tempo per presentare memorie difensive o chiedere di essere ascoltati. Solo dopo questa fase i pubblici ministeri valuteranno se procedere con la richiesta di rinvio a giudizio, che spetterà poi al giudice per le indagini preliminari.

L’ex assessore Delli Noci, nel frattempo, non si presenterà alle prossime elezioni regionali del 23 e 24 novembre, come lui stesso ha confermato nelle scorse settimane, dichiarando di voler “fare un passo indietro” in attesa che la giustizia faccia il suo corso.

Un caso che pesa sulla politica pugliese

L’inchiesta di Lecce arriva in un momento particolarmente delicato per la politica regionale, a poche settimane dalle urne. La vicenda rischia di pesare non solo sull’immagine del singolo ex assessore, ma sull’intero equilibrio politico pugliese, già scosso da altre inchieste negli ultimi anni.

Il tema dei rapporti tra politica e imprenditoria, così come quello della gestione del consenso, torna prepotentemente al centro del dibattito pubblico. L’eco del “caso Delli Noci” si estende oltre Lecce, riflettendo su scala più ampia le ombre di un sistema di potere che spesso confonde il servizio pubblico con l’interesse personale.

Lo riporta l’ANSA.