A Foggia il clima è ormai infuocato. La distanza tra la tifoseria organizzata e il patron Nicola Canonico si è trasformata in una rottura insanabile. Con una nota congiunta, Curva Nord e Curva Sud hanno annunciato la loro decisione più drastica: “Finché sarà a capo del Foggia, diserteremo tutte le gare casalinghe”. Una presa di posizione netta, che arriva dopo settimane di tensione crescente e che rappresenta, di fatto, una frattura storica nel rapporto tra la piazza rossonera e la società.

Le Curve, pur riconoscendo come positiva l’iniziativa della “giornata per la legalità” indetta dal club, criticano duramente la scelta della data — il 9 novembre — e il mancato coinvolgimento della tifoseria in una ricorrenza per loro molto più significativa: l’11 ottobre, giorno in cui il popolo rossonero ricorda la tragica scomparsa dei “quattro angeli” di Potenza. “Ci viene davvero difficile comprendere come mai sia stata organizzata questa iniziativa in un giorno privo di ricorrenza — scrivono le Curve — e come mai non si sia scelto l’11 ottobre, quando avremmo potuto onorare la memoria di chi non c’è più, come avrebbero voluto loro”.

Il comunicato, dai toni accesi ma profondamente sentiti, prosegue con un duro atto d’accusa nei confronti del presidente Canonico, accusato di mancanza di sensibilità e rispetto verso la storia e i sentimenti della tifoseria: “Caro Canonico, questo non te lo perdoneremo mai! Avresti potuto riguadagnare almeno un minimo di rispetto, perché sì, noi ragazzi delle curve siamo persone perbene. Lo abbiamo dimostrato scendendo in piazza contro la violenza minorile e le baby gang. Hai forse dimenticato le lacrime di Potenza? Hai superato il limite invalicabile della dignità con la tua indifferenza”.

Le critiche non si fermano qui. Nel lungo testo si ripercorrono altri episodi che, secondo i tifosi, avrebbero contribuito a incrinare definitivamente il rapporto con la proprietà: dai problemi organizzativi estivi agli allenamenti fuori città, fino ai deludenti risultati sportivi.

Nonostante le difficoltà, le Curve ricordano di aver continuato a sostenere la squadra “per amore della maglia”, nella speranza di un riavvicinamento fondato su prezzi popolari e rispetto reciproco. Ma ora, spiegano, è stato superato ogni confine: “Fino a quando sarai a capo del Foggia — si legge nella conclusione della nota — diserteremo tutte le gare casalinghe, anche se il biglietto dovessi regalarcelo. Sosterremo la squadra solo in trasferta, continuando la nostra battaglia al caro biglietti e aggiungendo ogni giorno una preghiera affinché tu possa andare via da questa città”.

Un messaggio che non lascia spazio a interpretazioni e che rischia di avere ripercussioni pesanti sull’ambiente rossonero, già provato da risultati altalenanti e da un clima di crescente sfiducia.

Il grido delle Curve è chiaro: per loro, la battaglia non è contro la squadra, ma per la dignità del tifo foggiano. E finché Canonico resterà al timone, lo Zaccheria sarà un teatro senza la sua voce più calda.

