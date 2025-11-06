Foggia ricorda Giovanni Panunzio, 33 anni dopo l’uccisione per mano mafiosa

FOGGIA – La città di Foggia ha ricordato questa mattina Giovanni Panunzio, l’imprenditore edile assassinato dalla mafia il 6 novembre 1992 per aver avuto il coraggio di denunciare le richieste estorsive subite.
A trentatré anni dalla sua morte, l’Amministrazione comunale ha reso omaggio alla sua memoria con una cerimonia di commemorazione e la deposizione di una corona di alloro davanti al monumento a lui dedicato, nella piazza che porta il suo nome in Corso Roma.
Alla celebrazione, svoltasi alle ore 10:00, erano presenti le autorità civili e militari, rappresentanti delle istituzioni, studenti e associazioni impegnate nella lotta alla criminalità organizzata. Durante l’iniziativa, il traffico su Corso Roma è stato temporaneamente interrotto per consentire lo svolgimento della cerimonia.
Nel corso degli interventi, è stato ricordato il valore del gesto di Panunzio, che scelse di non piegarsi alle logiche del pizzo, pagando con la vita il suo impegno per la legalità. La sua figura resta, ancora oggi, un simbolo di coraggio civile e un esempio di resistenza morale per le nuove generazioni.
“Il suo sacrificio non è stato vano – ha sottolineato uno dei presenti – perché ci ricorda ogni giorno che la libertà si difende anche con il coraggio delle scelte”. A distanza di 33 anni, Foggia continua così a onorare la memoria di un uomo che ha fatto della verità e della dignità la propria eredità più grande.
Don Coluccia a Foggia, Panunzio testimone della lotta alla mafia
ANSA. “Bisogna fare memoria operante, anche perché è un cittadino di questo territorio che si è opposto a quello che è il pizzo. Deve risvegliare le coscienze dei tanti imprenditori oggi, ma non soltanto, anche dei cittadini, perchè Panunzio è un testimone credibile della lotta contro la mafia. Tanti imprenditori sono vittime di racket e gli imprenditori vanno incoraggiati, non lasciati soli. Ci vuole presenza”. Lo ha detto don Antonio Coluccia, fondatore dell’opera San Giustino di Roma, da anni impegnato nella lotta alla criminalità, questa mattina a Foggia per partecipare alla commemorazione in occasione del 33esimo anniversario della morte di Giovanni Panunzio l’imprenditore edile ucciso il 6 novembre del 1992 dalla mafia per essersi opposto alla richiesta di pagamento di ‘pizzo’ di 2 miliardi di lire. Dopo la sua denuncia furono arrestati i suoi estorsori.
“Ringrazio tutte le forze di polizia per il grande lavoro che fanno insieme alla magistratura – ha aggiunto don Coluccia – , ma soprattutto voglio ringraziare tutti quei cittadini che in questi territori resistono a tutte le organizzazioni criminali che assoggettano il territorio, rubano la pace sociale e inquinano l’economia di questi territorio. Il ricordo deve diventare memoria, impegno, denuncia di ogni forma di sopruso.
La storia è l’intelligenza del tempo”. A Foggia oggi c’è stata la deposizione di una corona di fiori davanti alla stele commemorativa dedicata all’imprenditore alla presenza, tra gli altri, delle forze dell’ordine, della sindaca, di amministratori comunali, familiari e rappresentanti dell’omonima associazione. (ANSA).