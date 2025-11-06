Edizione n° 5877

BALLON D'ESSAI

ASL // “Aspettare per soffrire: la vergogna delle agende chiuse nella ASL BAT”
5 Novembre 2025 - ore  14:34

CALEMBOUR

BANCOMAT // Da Foggia al Nord Italia per assaltare bancomat: arrestati sei “specialisti” del crimine
6 Novembre 2025 - ore  09:59

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Gelsomino Home, “Natale Senza Confini”: il grande mercatino entra nel vivo

NATALE Gelsomino Home, “Natale Senza Confini”: il grande mercatino entra nel vivo

Il progetto “Natale Senza Confini”, un programma ricco di appuntamenti gratuiti pensati per tutte le età

Gelsomino Home, “Natale Senza Confini”: il grande mercatino entra nel vivo

“Natale Senza Confini”

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
6 Novembre 2025
Manfredonia // Notizie in piazza //

MANFREDONIA – È già aria di festa al Gelsomino Home, dove il tradizionale mercatino natalizio più grande della zona ha aperto ufficialmente i battenti il 20 ottobre con l’evento inaugurale del progetto “Natale Senza Confini”, un programma ricco di appuntamenti gratuiti pensati per tutte le età.

Un inizio all’insegna della tradizione
L’apertura del 20 ottobre ha segnato il via ufficiale alle celebrazioni, trasformando gli spazi del Gelsomino in un piccolo villaggio natalizio anticipato. Stand decorati, luci e profumi di stagione hanno accompagnato i primi visitatori in un’atmosfera già intrisa di magia.

A seguire, il 1° novembre, la festa di Castagne e Vino ha attirato un gran numero di curiosi e buongustai. Le note calde del vin brulé e l’aroma delle caldarroste hanno riempito l’aria, dando il via a un novembre dal sapore autenticamente conviviale.

Divertimento per grandi e piccoli
Il programma ha proseguito poi con l’appuntamento dell’8 novembre, che ha visto protagonista Stitch, amatissimo personaggio Disney, accompagnato da palloncini modellabili e golose ciambelline. L’iniziativa, in collaborazione con Party con le Checche, ha reso il pomeriggio un momento di gioia per i bambini e le famiglie, confermando l’impegno del Gelsomino nel coniugare shopping e intrattenimento.

“Natale Senza Confini”


I prossimi eventi in calendario
Il calendario di “Natale Senza Confini” continua per tutto novembre con altri momenti da non perdere. Il 15 novembre sarà la volta di “Olio e Vino”, un omaggio ai sapori della tradizione locale, mentre il 22 novembre arriverà Super Mario, con palloncini e hot dog per una giornata di allegria dedicata ai più piccoli.

Il 29 novembre, invece, sarà protagonista Sonic, con il laboratorio di trucca bimbi e la simpatica macchina per waffle.

Gran finale il 6 dicembre con l’atteso Villaggio di Natale, dove non mancheranno la cassetta delle letterine per Babbo Natale e la degustazione di panettone artigianale, per salutare insieme l’inizio ufficiale del periodo natalizio.

Tutti gli eventi gratuiti
Come ricordano gli organizzatori, tutti gli eventi sono gratuiti e iniziano alle ore 17.00. Un’occasione per trascorrere pomeriggi in famiglia, tra musica, giochi e sapori, all’interno di un mercatino che ogni anno riesce a reinventarsi mantenendo viva la magia del Natale. (messaggio promozionale)

A cura di Giovanna Tambo.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

"Il destino non è mai questione di fortuna, è una questione di scelte" - Tiziano Terzani

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.