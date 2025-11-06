Gelsomino Home, “Natale Senza Confini”: il grande mercatino entra nel vivo

MANFREDONIA – È già aria di festa al Gelsomino Home, dove il tradizionale mercatino natalizio più grande della zona ha aperto ufficialmente i battenti il 20 ottobre con l’evento inaugurale del progetto “Natale Senza Confini”, un programma ricco di appuntamenti gratuiti pensati per tutte le età.

Un inizio all’insegna della tradizione

L’apertura del 20 ottobre ha segnato il via ufficiale alle celebrazioni, trasformando gli spazi del Gelsomino in un piccolo villaggio natalizio anticipato. Stand decorati, luci e profumi di stagione hanno accompagnato i primi visitatori in un’atmosfera già intrisa di magia.

A seguire, il 1° novembre, la festa di Castagne e Vino ha attirato un gran numero di curiosi e buongustai. Le note calde del vin brulé e l’aroma delle caldarroste hanno riempito l’aria, dando il via a un novembre dal sapore autenticamente conviviale.

Divertimento per grandi e piccoli

Il programma ha proseguito poi con l’appuntamento dell’8 novembre, che ha visto protagonista Stitch, amatissimo personaggio Disney, accompagnato da palloncini modellabili e golose ciambelline. L’iniziativa, in collaborazione con Party con le Checche, ha reso il pomeriggio un momento di gioia per i bambini e le famiglie, confermando l’impegno del Gelsomino nel coniugare shopping e intrattenimento.



I prossimi eventi in calendario

Il calendario di “Natale Senza Confini” continua per tutto novembre con altri momenti da non perdere. Il 15 novembre sarà la volta di “Olio e Vino”, un omaggio ai sapori della tradizione locale, mentre il 22 novembre arriverà Super Mario, con palloncini e hot dog per una giornata di allegria dedicata ai più piccoli.

Il 29 novembre, invece, sarà protagonista Sonic, con il laboratorio di trucca bimbi e la simpatica macchina per waffle.

Gran finale il 6 dicembre con l’atteso Villaggio di Natale, dove non mancheranno la cassetta delle letterine per Babbo Natale e la degustazione di panettone artigianale, per salutare insieme l’inizio ufficiale del periodo natalizio.

Tutti gli eventi gratuiti

Come ricordano gli organizzatori, tutti gli eventi sono gratuiti e iniziano alle ore 17.00. Un’occasione per trascorrere pomeriggi in famiglia, tra musica, giochi e sapori, all’interno di un mercatino che ogni anno riesce a reinventarsi mantenendo viva la magia del Natale. (messaggio promozionale)

A cura di Giovanna Tambo.