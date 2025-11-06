Roma, 6 novembre 2025 – Sarà una tre giorni intensa quella che vedrà il presidente nazionale della Croce Rossa Italiana, Rosario Valastro, in visita in Puglia da venerdì 7 a domenica 9 novembre. L’obiettivo: incontrare volontarie e volontari della CRI impegnati sul territorio a sostegno delle comunità locali.

“Arrivo in queste terre in un momento in cui l’opera umanitaria del Movimento di Croce Rossa nel mondo è rivolta a far fronte agli effetti di numerose crisi: dai conflitti – ce ne sono più di 130 – che affliggono terre come la Striscia di Gaza e il Sudan, ai disastrosi effetti dell’Uragano Melissa in Giamaica fino alla siccità in Kenya”, ha dichiarato Valastro.

“Fin dalle sue origini, la Croce Rossa è impegnata al fianco di chi soffre, senza alcuna distinzione. In tempo di conflitto e di pace. E so che in Puglia troverò Comitati, Volontarie e Volontari molto appassionati e attenti sia alla delicata situazione internazionale sia alle necessità delle comunità locali. La Croce Rossa è ovunque per chiunque, nel rispetto dei suoi sette princìpi”.

Le tappe pugliesi

Il tour del presidente Valastro e del presidente del Comitato Regionale Puglia, Raffaele Pio Di Sabato, toccherà le principali sedi territoriali della Croce Rossa.

Venerdì 7 novembre

Ore 11:00 – Gioia del Colle : incontro nella sala consiliare del Comune con il sindaco Giovanni Mastrangelo e la Giunta.

Ore 14:30 – Bari : visita al Comitato CRI con la presenza del viceprefetto Michelangelo Montanaro , dell’assessore Carla Palone e della presidente del Municipio I, Annamaria Ferretti .

Ore 17:30 – Barletta : incontro con il sindaco Cosimo Cannito presso la sede CRI.

Ore 19:30 – Foggia: ultima tappa della giornata con la partecipazione di esponenti del Comune.

Sabato 8 novembre

Ore 8:30 – Manfredonia : visita al Museo dei Pompieri e della Croce Rossa.

Ore 9:45 – Manfredonia : consegna del Premio Nazionale Virgo Fidelis presso l’Istituto tecnico commerciale “G. Toniolo”.

Ore 15:30 – Ostuni : visita al Comitato CRI con il sindaco Angelo Pomes .

Ore 17:30 – Martina Franca : incontro con il sindaco Gianfranco Palmisano .

Ore 19:30 – Taranto: visita alla sede CRI e incontro con il sindaco Pietro Bitetti.

Domenica 9 novembre

Ore 9:30 – Leverano : incontro con il sindaco Marcello Rolli e il presidente della Protezione Civile Fabio Zuccalà .

Ore 10:30 – Lecce : visita alla sede CRI.

Ore 12:30 – Brindisi: tappa conclusiva con il sindaco Giuseppe Marchionna presso il Comitato cittadino.

Una presenza costante per chi ha bisogno

Il viaggio in Puglia del presidente Valastro rappresenta un segno di vicinanza della Croce Rossa Italiana ai territori, ma anche un’occasione per valorizzare l’impegno quotidiano dei volontari pugliesi.

Un messaggio di solidarietà che, come ha ricordato il presidente, “supera confini e differenze, portando aiuto ovunque vi sia una persona in difficoltà”.