Manfredonia, 6 novembre 2025 – Si è spento, all’età di 85 anni, Pietro Borrelli, conosciuto e stimato da molti a Manfredonia come “Giggino il Commerciante”. Uomo di grande umanità e dedizione al lavoro, lascia un vuoto profondo tra i familiari, gli amici e tutti coloro che nel corso degli anni hanno avuto modo di conoscerlo e apprezzarlo per la sua cordialità e il suo spirito instancabile.

Borrelli, figura nota nel tessuto economico e sociale della città, è stato un esempio di impegno e correttezza professionale. La sua attività commerciale è stata per decenni un punto di riferimento per la comunità locale, grazie alla passione e alla disponibilità con cui accoglieva i clienti, diventati nel tempo anche amici.

Le esequie si terranno venerdì 7 novembre, alle ore 15:00, presso la Chiesa parrocchiale Sacra Famiglia di Manfredonia. La famiglia ha espresso sentiti ringraziamenti a quanti vorranno unirsi al loro cordoglio e partecipare alla cerimonia in memoria del caro Pietro.

Alla famiglia Borrelli giungano le più sentite condoglianze da tutta la redazione di StatoQuotidiano.it