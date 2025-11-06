Manfredonia – Scene di esasperazione e malcontento si sono registrate nei giorni scorsi all’ufficio Anagrafe del Comune di Manfredonia, dove decine di cittadini sono stati costretti ad attendere per ore, sotto il sole cocente, soltanto per ottenere il biglietto che consente di accedere al servizio per il rilascio della carta d’identità. Una situazione che, secondo numerose testimonianze, si ripete ormai da settimane, creando disagi sempre più gravi alla popolazione.

A denunciare con forza quanto accaduto è Giuseppe Marasco, capogruppo della Lega Salvini Premier Puglia e consigliere comunale di Manfredonia.

«Quello che è successo all’Anagrafe – afferma Marasco – è un fatto inaccettabile e vergognoso. Non è tollerabile che i cittadini debbano attendere ore, esposti al caldo e all’incertezza, per svolgere una semplice pratica amministrativa. La dignità delle persone viene prima di tutto, e il Comune deve garantirla con una gestione efficiente e rispettosa».

Disagi e carenze organizzative

Secondo quanto riportato da diversi cittadini, la situazione si sarebbe aggravata nel momento in cui soltanto 24 persone sono state ammesse all’interno del Palazzo comunale, mentre decine di altre hanno dovuto abbandonare la fila e rinviare le pratiche a un altro giorno.

«È impensabile che in una città come Manfredonia – continua Marasco – si debba assistere a simili scene di disorganizzazione. Siamo nel 2025, ma sembra di vivere in un’amministrazione che non ha strumenti o volontà per risolvere i problemi quotidiani della gente. Bisogna potenziare immediatamente la capacità di accoglienza dell’ufficio e riorganizzare i turni, anche introducendo sistemi digitali di prenotazione più efficienti. I cittadini non possono pagare le conseguenze dell’inefficienza amministrativa».

Marasco rivolge un appello diretto al sindaco Domenico La Marca, chiedendo un intervento tempestivo per porre fine ai disagi.

«Invito il sindaco a intervenire subito – prosegue il consigliere leghista – per ristabilire un minimo di ordine e rispetto nei confronti dei cittadini. Non si può restare indifferenti davanti a una simile situazione. Servono provvedimenti concreti e immediati: più personale, migliore organizzazione interna e soprattutto un piano di gestione delle urgenze. È una questione di civiltà e di rispetto istituzionale».

Oltre all’intervento urgente, Marasco chiede che la questione venga affrontata anche in sede politica.

«Chiedo che si convochi quanto prima un Consiglio comunale monotematico sull’efficienza dei servizi al cittadino – dichiara –. È da oltre tre mesi che il Consiglio non viene riunito, e questo rappresenta un grave vulnus democratico. La democrazia si esercita con il confronto e con la trasparenza, non con il silenzio istituzionale. La città ha diritto di sapere cosa sta accadendo e quali sono le soluzioni che l’amministrazione intende adottare».

Marasco conclude il suo intervento richiamando la necessità di un cambio di passo nella gestione della cosa pubblica.

«Manfredonia merita un’amministrazione che rispetti i cittadini, il loro tempo e la loro dignità. Gli uffici comunali devono essere un luogo di servizio, non di umiliazione o di attesa infinita. Mi auguro che il sindaco La Marca raccolga immediatamente l’appello e dimostri con i fatti di essere vicino alla sua comunità».