Manfredonia-Fasano: trasferta vietata per i tifosi ospiti nonostante lo storico gemellaggio

TRASFERTA Manfredonia-Fasano: trasferta vietata per i tifosi ospiti nonostante lo storico gemellaggio

Nonostante il gemellaggio storico tra le due tifoserie, le autorità hanno disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti in provincia di Brindisi

Manfredonia-Fasano: trasferta vietata per i tifosi ospiti nonostante lo storico gemellaggio

Manfredonia e Fasano - Fonte Immagine: ilsipontino.net

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
6 Novembre 2025
Manfredonia // Sport //

Nonostante il gemellaggio storico tra le due tifoserie, le autorità hanno disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti in provincia di Brindisi in occasione della partita tra Manfredonia e Fasano, valida per il campionato di Serie D.

L’incontro, in programma domenica alle 14:30 allo stadio “Miramare”, sarà dunque aperto esclusivamente ai tifosi di casa. La decisione è stata presa per motivi di ordine pubblico, al fine di garantire il regolare svolgimento dell’evento sportivo.

Lo riporta tuttocalciopuglia.com.

2 commenti su "Manfredonia-Fasano: trasferta vietata per i tifosi ospiti nonostante lo storico gemellaggio"

  1. Attenzione!Domenica allerta rossa per pioggia il pomeriggio a Manfredonia (meteo it). Bene farebbe la società a ridurre i prezzi della tribuna almeno del 50%!! Se ciò non avvenisse, in caso di piogge forti/fortissime…lo stadio praticamente deserto! Spero che qualche addetto ai lavori legga il mio umile appello e lo prenda seriamente in considerazione.

  2. Vento forte e 12 mm di pioggia! Fonte il meteo! Insostenibile per i tifosi di curve e gradinate, molto meno in tribuna, ma i prezzi sono davvero esosi😢

Lascia un commento

