Nonostante il gemellaggio storico tra le due tifoserie, le autorità hanno disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti in provincia di Brindisi in occasione della partita tra Manfredonia e Fasano, valida per il campionato di Serie D.
L’incontro, in programma domenica alle 14:30 allo stadio “Miramare”, sarà dunque aperto esclusivamente ai tifosi di casa. La decisione è stata presa per motivi di ordine pubblico, al fine di garantire il regolare svolgimento dell’evento sportivo.
Lo riporta tuttocalciopuglia.com.
2 commenti su "Manfredonia-Fasano: trasferta vietata per i tifosi ospiti nonostante lo storico gemellaggio"
Attenzione!Domenica allerta rossa per pioggia il pomeriggio a Manfredonia (meteo it). Bene farebbe la società a ridurre i prezzi della tribuna almeno del 50%!! Se ciò non avvenisse, in caso di piogge forti/fortissime…lo stadio praticamente deserto! Spero che qualche addetto ai lavori legga il mio umile appello e lo prenda seriamente in considerazione.
Vento forte e 12 mm di pioggia! Fonte il meteo! Insostenibile per i tifosi di curve e gradinate, molto meno in tribuna, ma i prezzi sono davvero esosi😢