Edizione n° 5877

BALLON D'ESSAI

ASL // “Aspettare per soffrire: la vergogna delle agende chiuse nella ASL BAT”
5 Novembre 2025 - ore  14:34

CALEMBOUR

BANCOMAT // Da Foggia al Nord Italia per assaltare bancomat: arrestati sei “specialisti” del crimine
6 Novembre 2025 - ore  09:59

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Manfredonia, lunedì 10 novembre parte il servizio di refezione scolastica per gli alunni della scuola infanzia statale

MENSA Manfredonia, lunedì 10 novembre parte il servizio di refezione scolastica per gli alunni della scuola infanzia statale

Potranno usufruire del servizio esclusivamente le famiglie che avranno completato l’iter di iscrizione, inviando la richiesta di adesione e versando anticipatamente la quota prevista, corrispondente ad almeno venti pasti.

Manfredonia, lunedì 10 novembre parte il servizio di refezione scolastica per gli alunni della scuola infanzia statale

Manfredonia, lunedì 10 novembre parte il servizio di refezione scolastica per gli alunni della scuola infanzia statale

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
6 Novembre 2025
Manfredonia // Notizie in piazza //

Manfredonia, 6 novembre 2025 – Il Comune di Manfredonia ha comunicato che il servizio di refezione scolastica destinato agli alunni della scuola dell’infanzia statale prenderà ufficialmente il via lunedì 10 novembre 2025.

Potranno usufruire del servizio esclusivamente le famiglie che avranno completato l’iter di iscrizione, inviando la richiesta di adesione e versando anticipatamente la quota prevista, corrispondente ad almeno venti pasti.

Le ricevute di pagamento dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 18:00 di domenica 9 novembre 2025 presso l’Ufficio Pubblica Istruzione, situato in via Maddalena n. 29, oppure inviate all’indirizzo email: pagamentomensa@comune.manfredonia.fg.it.

L’iniziativa rientra nelle attività di supporto all’infanzia promosse dall’Amministrazione comunale, volte a garantire continuità e qualità del servizio scolastico anche nell’ambito della refezione.

Fonte: Comune di Manfredonia

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

"Il destino non è mai questione di fortuna, è una questione di scelte" - Tiziano Terzani

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.