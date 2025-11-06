Manfredonia, lunedì 10 novembre parte il servizio di refezione scolastica per gli alunni della scuola infanzia statale

Manfredonia, 6 novembre 2025 – Il Comune di Manfredonia ha comunicato che il servizio di refezione scolastica destinato agli alunni della scuola dell’infanzia statale prenderà ufficialmente il via lunedì 10 novembre 2025.
Potranno usufruire del servizio esclusivamente le famiglie che avranno completato l’iter di iscrizione, inviando la richiesta di adesione e versando anticipatamente la quota prevista, corrispondente ad almeno venti pasti.
Le ricevute di pagamento dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 18:00 di domenica 9 novembre 2025 presso l’Ufficio Pubblica Istruzione, situato in via Maddalena n. 29, oppure inviate all’indirizzo email: pagamentomensa@comune.manfredonia.fg.it.
L’iniziativa rientra nelle attività di supporto all’infanzia promosse dall’Amministrazione comunale, volte a garantire continuità e qualità del servizio scolastico anche nell’ambito della refezione.
Fonte: Comune di Manfredonia