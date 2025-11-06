Edizione n° 5877

BALLON D'ESSAI

ASL // “Aspettare per soffrire: la vergogna delle agende chiuse nella ASL BAT”
5 Novembre 2025 - ore  14:34

CALEMBOUR

BANCOMAT // Da Foggia al Nord Italia per assaltare bancomat: arrestati sei “specialisti” del crimine
6 Novembre 2025 - ore  09:59

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Manfredonia, terra di dialogo: un incontro per riscoprire la forza della cooperazione

INIZIATIVA Manfredonia, terra di dialogo: un incontro per riscoprire la forza della cooperazione

L’evento, aperto alla cittadinanza, ha rappresentato un importante momento di confronto e condivisione

Manfredonia, terra di dialogo: un incontro per riscoprire la forza della cooperazione

Comune di Manfredonia

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
6 Novembre 2025
Manfredonia // Mattinata //

MANFREDONIA – Un momento di riflessione profonda e di dialogo aperto sui temi della pace e della cooperazione internazionale si è tenuto mercoledì 5 novembre, alle ore 18.00, presso l’Aula Consiliare del Comune di Manfredonia.
L’iniziativa, dal titolo “Quale Pace per la Palestina?”, ha visto la partecipazione dell’architetto Nasri Kumsieh, impegnato da anni in progetti di sviluppo e ricostruzione in Medio Oriente, in dialogo con il Sindaco Domenico La Marca.

All’incontro hanno preso parte anche i Sindaci Michele Bisceglia (Mattinata) e Pierpaolo D’Arienzo (Monte Sant’Angelo), a testimonianza della volontà di costruire una rete territoriale fondata sui valori della solidarietà e del rispetto reciproco.
Presente inoltre Padre Franco Moscone, Arcivescovo di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo, che ha portato il proprio contributo spirituale sottolineando l’importanza della pace come responsabilità comune, oltre ogni confine e appartenenza.

L’evento, aperto alla cittadinanza, ha rappresentato un importante momento di confronto e condivisione, con l’obiettivo di promuovere una cultura del dialogo tra i popoli, in un periodo storico segnato da tensioni e conflitti.

A margine dell’incontro, è stato condiviso un videomessaggio di saluto del Sindaco di Betlemme, Maher Nicola Canawati, rivolto alle comunità di Manfredonia, Monte Sant’Angelo e Mattinata. Un messaggio carico di amicizia e speranza, che ha ribadito il legame ideale tra città unite dai valori della pace, della cooperazione e della solidarietà.

Un’iniziativa che conferma come anche dalle piccole comunità possano nascere gesti di grande valore umano e politico, capaci di accendere la luce del dialogo in tempi di oscurità.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

"Il destino non è mai questione di fortuna, è una questione di scelte" - Tiziano Terzani

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.