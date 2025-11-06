Manfredonia, terra di dialogo: un incontro per riscoprire la forza della cooperazione

MANFREDONIA – Un momento di riflessione profonda e di dialogo aperto sui temi della pace e della cooperazione internazionale si è tenuto mercoledì 5 novembre, alle ore 18.00, presso l’Aula Consiliare del Comune di Manfredonia.

L’iniziativa, dal titolo “Quale Pace per la Palestina?”, ha visto la partecipazione dell’architetto Nasri Kumsieh, impegnato da anni in progetti di sviluppo e ricostruzione in Medio Oriente, in dialogo con il Sindaco Domenico La Marca.

All’incontro hanno preso parte anche i Sindaci Michele Bisceglia (Mattinata) e Pierpaolo D’Arienzo (Monte Sant’Angelo), a testimonianza della volontà di costruire una rete territoriale fondata sui valori della solidarietà e del rispetto reciproco.

Presente inoltre Padre Franco Moscone, Arcivescovo di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo, che ha portato il proprio contributo spirituale sottolineando l’importanza della pace come responsabilità comune, oltre ogni confine e appartenenza.

L’evento, aperto alla cittadinanza, ha rappresentato un importante momento di confronto e condivisione, con l’obiettivo di promuovere una cultura del dialogo tra i popoli, in un periodo storico segnato da tensioni e conflitti.

A margine dell’incontro, è stato condiviso un videomessaggio di saluto del Sindaco di Betlemme, Maher Nicola Canawati, rivolto alle comunità di Manfredonia, Monte Sant’Angelo e Mattinata. Un messaggio carico di amicizia e speranza, che ha ribadito il legame ideale tra città unite dai valori della pace, della cooperazione e della solidarietà.

Un’iniziativa che conferma come anche dalle piccole comunità possano nascere gesti di grande valore umano e politico, capaci di accendere la luce del dialogo in tempi di oscurità.